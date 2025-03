Piekielnie ważne wieści w sprawie Kamila Stocha! Decyzja zapadła tuż po mistrzostwach świata. To już pewne

Nie do wiary, co wygaduje trener Norwegów po skandalu na MŚ! Stracił szansę na milczenie. Ciarki żenady

Ostatnie tygodnie, jakie zostały w ramach Pucharu Świata z pewnością będą przebiegać w zupełnie innej atmosferze, jak mogło wydawać się jeszcze kilka dni temu. Skandal, jaki wywołali norwescy skoczkowie kombinujący przy swoich kombinezonach sprawił, że obecnie trwa wielka wojna, a Norwegowie szukają winnych pośród innych reprezentacji, które ośmieliły się donieść o nieprawidłowościach. Szczególnie ciekawie brzmi to w kontekście cyklu Raw Air, który rozpoczyna się lada chwila i odbywa się oczywiście w Norwegii. Zanim jednak zawodnicy skupią się na przygotowaniu do poszczególnych konkursów, Kamil Stoch otrzymał informacje o tym, że został ponownie włączony do składu reprezentacji Polski. Mniej pozytywne wieści usłyszał z kolei Piotr Żyła, którego zabrakło w stawce.

- Thomas Thurnbichler wybrał skład reprezentacji Polski na konkursy Raw Air. Do kadry dołączają Maciej Kot i Kamil Stoch. - czytamy w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego, który został opublikowany w niedzielę 9 marca.

W kadrze na cykl Raw Air znaleźli się zatem oprócz Kamila Stocha i Macieja Kota również Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł.

O ile internautów mocno ucieszyła informacja o powrocie Kamila Stocha do reprezentacji, to wielu z nich nie może z kolei zrozumieć decyzji o wykluczeniu z kadry Piotra Żyły wskazując, że ten z pewnością odnalazłby się w zawodach.

Thomas Thurnbichler wybrał skład reprezentacji Polski na konkursy Raw Air. Do kadry dołączają Maciej Kot i Kamil Stoch.

Zawody cyklu Raw Air rozpoczną się w czwartek 13 marca. Wtedy to przeprowadzone zostaną kwalifikacje, a już chwilę później - o godzinie 17:00 pierwszy konkurs. Kolejne zawody zaplanowane są na 15 marca (kwalifikacje 14.03) oraz 16 marca - kwalifikacje, a chwilę później konkurs (3 serie)