Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazali zdjęcia z wesela. Szampańska zabawa trwała do białego rana! 25-latka prezentowała się zjawiskowo

Piotr Żyła ma za sobą wieloletnie małżeństwo z Justyną Żyłą, które rozpadło się w dość burzliwych okolicznościach. Po rozwodzie pozbierać się pomogła mu Marcelina Ziętek, która skradła serce jednego z najlepszych polskich skoczków w historii. Początkowo zakochani ukrywali swój związek, ale czujni fani zwracali uwagi na poszlaki, aż w końcu w czerwcu 2021 r. para oficjalnie się ujawniła. Od tamtej pory stała się jedną z najgorętszych w świecie skoków narciarskich, co nie może dziwić. W końcu Żyła to aktualny mistrz świata, a jego ukochana świetnie odnajduje się w internecie i jej profil na Instagramie śledzi blisko 100 tysięcy użytkowników. To właśnie w tym medium społecznościowym "Wiewiór" i Marcelina pokazali ostatnio zdjęcia z wesela!

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazali zdjęcia z wesela. Zjawiskowa kreacja 25-latki

Choć wielu fanów po cichu liczy pewnie na to, że w końcu dojdzie do ich ślubu, na razie para bawiła się na weselu znajomych. Dość nietypowo odbyło się ono w niedzielę, ale nie przeszkodziło to skoczkowi i jego partnerce bawić się do białego rana. Impreza z pewnością się udała, o czym świadczą nagrania Marceliny opublikowane na Instastories. O 3 w nocy bawiła się na parkiecie, a po 4 cieszyła się pięknym wschodem słońca. Na weselu 25-latka błysnęła też kreacją. Postawiła na obcisły dwuczęściowy łososiowy strój z odsłoniętym brzuchem i wycięciem na nogach. Uzupełnieniem były czarne szpilki z siateczką prezentującą stopę.

Mimo że zabawa trwała do białego rana, ukochana Żyły nie potrzebowała dużo snu. Jeszcze o 4:16 była na nogach, a już cztery godziny później wyglądała na gotową na poprawiny. Łososiowy komplet zastąpiła niebieska sukienka z głębokim dekoltem. "Miłego poniedziałku" - życzyła Marcelina swoim fanom. Wszystkie zdjęcia Żyły i jego partnerki z wesela znajdziesz w poniższej galerii: