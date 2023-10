Piotr Żyła nie wstydził się tego pokazać ludziom! Obnażył się całkowicie, takiego "popisu" skoczka w sieci jeszcze nie było

W dużej mierze to właśnie sposób bycia Piotra Żyły oraz jego wyniki podczas kolejnych sezonów Pucharu Świata w skokach narciarskich sprawiły, że jeden z liderów biało-czerwonych jest odbierany niezwykle przez fanów oraz internautów. Polski skoczek niemalże na każdym kroku udowadnia, że cały czas jest sobą i nikogo nie udaje, przez co chociażby jego wywiady lub zapowiedzi odbijały się szerokim echem. W mediach społecznościowych Piotr Żyła pokazuje przede wszystkim swoją zabawną stronę, a tym razem postanowił pokazać, jak radzi sobie z mikrofonem w ręku. Takiego "popisu" niewielu mogło się spodziewać.

Bez dwóch zdań otwarcie przyznać trzeba, że Piotr Żyła ma ogromny talent do skoków narciarskich i wychodzi mu to pierwszorzędnie. Jak pokazuje jednak nagranie, które pojawiło się na TikToku, nie można powiedzieć tego samego o jego umiejętnościach wokalnych. Polskie skoczek się tym jednak nie przejmuje i śpiewa ochoczo, ponieważ lubi to robić.

Na nagraniu, które obiegło internet, Piotr Żyła zdecydował się zaśpiewać na karaoke utwór "Don't Stop Me Now" formacji "Queen". O ile widać, że jeden z liderów polskich skoczków czuje się komfortowo z mikrofonem w dłoni, to delikatnie rzecz ujmując, jego wykonanie było dość odległe od tego, co w oryginale zaprezentował Freddie Mercury. Niemniej jednak widać, że Piotr Żyła po prostu bawi się śpiewaniem. Zobaczcie sami poniżej.