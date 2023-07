Piotr Żyła nie wytrzymał! Razem z innymi skoczkami trafił na spory problem, "poradził" sobie z nim po swojemu

Polscy skoczkowie nie przystępowali do rywalizacji w igrzyskach europejskich w pełni formy i nie ma się co dziwić – zostały one zorganizowane w terminie, w którym zawodnicy są w treningu, a nie szykują się do startów. Choć trener i skoczkowie zgodnie mówili, że raczej nie będzie walki o medale, to w rywalizacji indywidualnej na Wielkiej Krokwi najlepszy był Dawid Kubacki. W zawodach drużynowych i na Średniej Krokwi Polacy już tak dobrze sobie nie radzili. Po zakończeniu igrzysk wrócili natomiast do swojej normalnej pracy i obecnie polska kadra przebywa w Oberhofie, gdzie trenuje na tamtejszej skoczni. Niemiec także nie omijają jednak upały, co jest dla skoczków uciążliwe.

Piotr Żyła skomentował dokuczliwe upały w swoim stylu

Skoczkowie są raczej przyzwyczajeni do niższych temperatur, a z pewnością nie pomagają im jeszcze kombinezony, w których muszą skakać. Piotr Żyła w oczywisty sposób nawiązał do tych problemów i podzielił się „sposobem” na upał. – Najlepszy sposób na upały to ubrać sobie kombinezon i iść sobie poskakać – ironizuje mistrz świata z Planicy – Nie ważne jak ważne że jest fajnie. Pozdrowienia z Oberhofu – dodał w tej samej wiadomości.