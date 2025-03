Piotr Żyła wprost o planach na przyszłość i końcu kariery! Nie ukrywał, co zamierza

Piotr Żyła jasno o końcu kariery. Nie zamierza się poddawać

Piotr Żyła przed trwającym sezonem nie mógł się przygotować w pełni, jak należy. Polski skoczek przechodził długą rehabilitację po operacji, a później, jak sam przyznał na antenie Eurosportu, zbyt szybko chciał wrócić. To odbiło się na jego dyspozycji i w zasadzie na mistrzostwa świata miał zapewnione miejsce „za zasługi” czyli dosłownie za zdobycie mistrzostwa świata na skoczni normalnej przed dwoma laty. Choć na skoczni normalnej w Trondheim Żyła nie zaprezentował się najgorzej – zajął 20. miejsce za Wąskiem (10.) i Kubackim (19.), a przed Zniszczołem (28.) i Wolnym (29.), to w treningach na skoczni dużej wyglądał już gorzej i ostatecznie na konkurs drużynowy Thomas Thurnbichler postanowił wyznaczyć zespół właśnie bez Żyły. Nie zmienił on też kadry przed ostatnimi zawodami w skokach - na konkurs indywidualny na skoczni dużej, gdzie Polska będzie miała już cztery, a nie pięć miejsc, Austriak znów nie wystawi „Wiewióra”. W studiu Eurosportu, jeszcze w trakcie "drużynówki", skoczek został zapytany, czy to jego ostatnie mistrzostwa świata.

Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że w kwalifikacjach do konkursu MŚ na dużej skoczni w Trondheim przystąpią:✅Aleksander Zniszczoł✅Jakub Wolny✅Dawid Kubacki✅Paweł Wąsek#skijumpingfamily— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) March 6, 2025

Piotr Żyła dał jasną odpowiedź na pytanie, czy zamierza skończyć ze skokami i czy to jego ostatnie MŚ. – Mam nadzieję, że nie – powiedział Piotr Żyła. Najwyraźniej wciąż chce on skakać i nie zamierza kończyć kariery, jednak zdaje sobie sprawę, że o tym, czy za dwa lata pojedzie na mistrzostwa (a będzie miał wtedy już 40 lat), zdecyduje jego forma, a ta przecież może nie być już wystarczająca. Takie wieści, powołując się na rozmowę z Żyłą właśnie, wcześniej przekazał Kacper Merk na portalu X - jeszcze przed występem Żyły w telewizji. – Taka refleksja na wieczór: Piotra Żyły możemy nie zobaczyć już nigdy w konkursie MŚ. Za dwa lata w Falun miałby 40 lat, wczoraj sam mi mówił, że kończyć kariery nie zamierza, ale coraz trudniej załapać mu się do składu. Odkopię wpis za dwa lata, jeśli jeszcze tu będziemy – napisał Merk na X.

