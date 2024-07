Po tym, co przekazał niespodziewanie Kamil Stoch zapanował szał radości! Prześcigali się w wiadomościach do skoczka, wielkie poruszenie

W ostatnich miesiącach skoczkowie reprezentacji Polski oraz kibice biało-czerwonych nie mieli zbyt wielu powodów do radości, przeżywając niezwykle trudny czas. Po kolejnych zawodach Pucharu Świata nie brakowało cierpkich słów podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera, a Kamil Stoch zdecydował się nawet na wyznanie w sprawie swojej emerytury, które mogło wycisnąć niejedną łzę z oczu fanów. Zanim jednak lider polskich skoczków odłoży narty w kąt, to obecnie przygotowuje się do kolejnego sezonu pod okiem trenerów indywidualnych, co przed kilkoma tygodniami wywołało niemałe zamieszanie i dyskusję. Tym razem Stoch postanowił pochwalić się w mediach społecznościowych rozpoczętym zgrupowaniem i natychmiast wywołał ogromne poruszenie wśród internautów.

- Zaczynam jedno z moich ulubionych zgrupowań. Zgadniecie gdzie? Podpowiedzią jest pierwsze zdanie - napisał krótko w mediach społecznościowych lider polskich skoczków publikując zdjęcie, na którym uśmiechnięty siedzi na ławeczce do ćwiczeń. Pytanie zadane w treści posta sprawiło, że internauci natychmiast zaczęli prześcigać się w wiadomościach do Stocha nie tylko próbując odgadnąć, gdzie ten się znajduje, ale również kierując do niego bardzo ważne słowa.

- Najlepszy skoczek to Kamil Stoch a Zapewne Planica udanego zgrupowania - napisała do Kamila Stocha jedna z fanek nie kryjąc swojego zadowolenia z radości na twarzy skoczka. - Trzymamy mocno kciuki ❤️ - dodała kolejna z kobiet widząc wpis lidera reprezentacji Polski ze zgrupowania. - Kamil proszę w tym sezonie nie spóźniaj na progu 😉 - zwrócił się do skoczka pół żartem, pół serio jeden z internautów.