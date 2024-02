i Autor: Alex Marcinowski/Super Express Dawid Kubacki

Po tym jak potraktowano Dawida Kubackiego rozpętała się burza. Bezlitosne komentarze. Bolesne podsumowanie skoczka

Dawid Kubacki ostatniego weekendu w Pucharze Świata nie zaliczy do udanych. Najpierw zajął 39. miejsce w konkursie, a potem po upadku w kwalifikacjach nie zdołał uzyskać awansu do zawodów. Po rywalizacji w Oberstdorfie Thomas Thurnbichler zdecydował, że Kubacki nie pojedzie na najbliższe zawody w Lahti, co wywołało sporą burzę. Zdziwiony takim posunięciem jest choćby Jakub Kot, który jednocześnie zaznaczył, że po tej przerwie Kubackiego nie spodziewa się zdecydowanej poprawy.