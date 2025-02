Pobili się przez Trumpa? Bójki podczas meczu USA – Kanada, pierwsza już w drugiej sekundzie!

O Donaldzie Trumpie i jego imperialnych ambicjach mówi cały świat. Ponownie wybrany na prezydenta USA Trump zasugerował zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na "Amerykańską", a przede wszystkim wyraził chęć przyłączenia do USA Grenlandii i Kanady. Sąsiad, w wizji Trumpa, miałaby stać się 51. stanem. To oczywiście nie spotkało się z pozytywną reakcją całej Kanady, premier Justin Trudeau, na spotkaniu z przedstawicielami biznesu określił wypowiedzi Trumpa jako "realne zagrożenie".

Atmosfera konfliktu przeniosła się również na lód podczas meczu USA kontra Kanada w ramach nowego turnieju 4 Nations Face-Off, który w tym roku zastępuje tradycyjny Mecz Gwiazd NHL. W zawodach uczestniczą także Finlandia i Szwecja, a zespoły składają się wyłącznie z zawodników najlepszej ligi hokejowej świata.

ZOBACZ: Koncertowy nokaut Polaka! Cezary Oleksiejczuk rozjechał jak czołg byłą gwiazdę UFC i KSW [WIDEO]

Pierwsza bójka wybuchła na lodzie zaledwie po dwóch sekundach i było to starcie wewnątrz hokejowej Florydy - Brandon Hagel z Tampa Bay Lightning i Matthew Tkachuk (Florida Panthers) szybko skoczyli sobie do gardeł. Zgodnie z zasadami - sędziowie pozwolili im na pojedynek, interweniując dopiero, gdy walka przeniosła się do parteru. Wkrótce po tym doszło do kolejnych dwóch bójek, a już po pierwszej minucie gry sędziowie musieli przyznać siedem kar czasowych.

W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się komentarze kibiców obu drużyn, które łączyły bójki z politycznymi napięciami. Mecz 3:1 wygrali Amerykanie. W ostatnim meczu grupowym USA zmierzy się ze Szwecją, która toczy rywalizację o drugie miejsce w grupie z Kanadą i Finlandią.

ZOBACZ: Brutalny nokaut w walce o mistrzostwo świata. Rywal nie miał siły się podnieść [WIDEO]