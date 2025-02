Brutalny nokaut w walce o mistrzostwo świata. Rywal nie miał siły się podnieść [WIDEO]

powiedział to wprost

Brutalny nokaut w walce o pas WBO. Davis mistrzem świata

Denis Berinczyk został mistrzem świata niedługo po swoim pojedynku na gali Usyk – Dubois, która odbyła się na stadionie we Wrocławiu. W maju zeszłego roku pokonał Emanuela Navarrete po dwunastorundowej wojnie. W pierwszej obronie tytułu mistrzowskiego federacji WBO w kategorii lekkiej mierzył się z Keyshawnem Davisem. Obaj wchodzili do ringu w Madison Square Garden jako niepokonani.

Większe doświadczenie stało po stronie Ukraińca, który do tej pory wygrał dziewiętnaście pojedynków, w tym dziewięciokrotnie przed czasem. Keyshawn Davis miał dwanaście wygranych i również dziewięć zwycięstw przez nokaut. 25-latek wyszedł do walki bez kompleksów i zdecydowanie mu się to opłaciło.

Amerykanin przeważał w starciu od samego początku. Pierwszy raz powalił rywala na deski w trzeciej rundzie. Uderzenie na korpus nie zakończyło wtedy pojedynku. Kolejne uderzenia na „doły” w czwartej odsłonie przeważyły o zakończeniu walki. Berinczyk podniósł się tuż po komendzie „dziesięć”, gdy sędzia ogłosił zakończenie starcia.

Keyshawn Davis becomes the new WBO lightweight champion with a fourth round body shot knockout over Denys Berinchyk. pic.twitter.com/0USWTqKNJ4— 𝑲𝒏𝒐𝒄𝒌𝒐𝒖𝒕 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍𝒔 (@KOJournals) February 15, 2025