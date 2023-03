Polacy okrutnie skrzywdzeni podczas MŚ w Planicy. Przecież to jest skandal! Liczby mówią wszystko

Wiatr to coś, na co jury skoków narciarskich nie ma żadnego wpływu. Wpływ mają oni jednak na to, kiedy i w jakich warunkach wypuszczą zawodnika czekającego na skok oraz na ustawienie belki – im gorszy wiatr, tym wędruje ona wyżej, by ułatwić oddanie dalszego skoku i odwrotnie: belka jest obniżana, gdy wiatr może ponieść skoczka „zbyt daleko”. Czasami trudno jest podjąć słuszną decyzję i wydaje się, że jury zbytnio pospieszyło się z obniżeniem belki, gdy warunki poprawiły się tylko na chwilę, przez co czołówka skakała przy wietrze w plecy i niższej belce.

Polacy skrzywdzeni. Skakali w najgorszych warunkach

Jak policzył Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl, polscy skoczkowie mieli najgorsze warunki w pierwszej serii konkursowej na MŚ w Planicy na dużej skoczni! Przedstawił to w dość wymowny sposób, prezentując ile łącznie punktów rekompensaty za niekorzystny wiatr mieli zawodnicy z danej reprezentacji. Co więcej, najgorsze warunki ze wszystkich mieli... Dawid Kubacki i Anze Lanisek.

Zsumowane punkty za wiatr czołowej czwórki skoczków z danego kraju:+36,7 🇵🇱Polska+26,9 🇯🇵Japonia+26,1 🇫🇮Finlandia+25,2 🇳🇴Norwegia+24,3 🇦🇹Austria+20,8 🇩🇪Niemcy+20,6 🇸🇮Słowenia+19,8 🇨🇭Szwajcaria #skijumpingfamily @skijumpingpl @Eurosport_PL— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 3, 2023