Polscy skoczkowie wybrali specjalny kurort na MŚ w skokach. Tam zamieszkają przed walką o medale! Nietypowa decyzja

Polscy skoczkowie jadą na mistrzostwa świata w Planicy walczyć o kolejne medale w narciarstwie klasycznym. Ekipa Thomasa Thurnbichlera odpoczywała ostatnio od skakania w Pucharze Świata. Biało-czerwoni nie pojechali najsilniejszym składem do Rasnova - tak jak większość pozostałych ekip. Zawody w Rumunii nie cieszą się na razie dużym zainteresowaniem, zarówno kibicowskim, jak i tym ze strony zawodników. Thurnbichler i sztab z Polskiego Związku Narciarskiego wybrali już ośrodek, w którym Polacy będą mieszkać podczas mistrzostw świata w Planicy.

Tam Polacy zamieszkają na MŚ w Planicy. Wybrali specjalny kurort

Thomas Thurnbichler, sztab i, co oczywiste, nasi skoczkowie nie zamieszkają w Słowenii! Ta decyzja jest jednak zrozumiała. Jak informuje TVP Sport.pl, zdecydowano się wybrać kurort nad jeziorem Faaker See. Jest to zaledwie kilka kilometrów od doskonale kojarzonego przez polskich fanów i samych zawodników Villach.

Ogromna wpadka organizatorów mistrzostw świata w Planicy! Skandaliczne nagranie trafiło do sieci, trudno w to uwierzyć

Polscy skoczkowie zamieszkają w Austrii, ale do Planicy nie będą mieli daleko. Droga do obiektu na Słowenii ma zajmować około pół godziny, co nie powinno sprawić żadnego dyskomfortu naszym zawodnikom. Nie powinno to w żadnym stopniu wpłynąć na ich formę.

Kto z Polaków poleciał na MŚ w Planicy?

Polski Związek Narciarski poinformował ostatnio, kto z Polaków leci na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Ekipa skoczków to aż dziewięć osób.

Skoki narciarskie:

Kobiety: Nicole Konderla, Kinga Rajda, Anna Twardosz, Paulina Cieślar.

Mężczyźni: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł.

Biegi narciarskie:

Kobiety: Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta.

Mężczyźni: Dominik Bury, Maciej Staręga, Sebastian Bryja, Kamil Bury.

Kombinacja norweska:

Kobiety: Joanna Kil.

Mężczyźni: Andrzej Szczechowicz.