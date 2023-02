Ogromna wpadka organizatorów mistrzostw świata w Planicy! Skandaliczne nagranie trafiło do sieci, trudno w to uwierzyć

Thomas Thurnbiechler wyjawił, na ile medali liczy w trakcie mistrzostw świata. Jasna deklaracja, to go zadowoli

Najważniejszym punktem mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Planicy będą dla polskich kibiców konkursy skoków narciarskich mężczyzn. Pierwszy z nich, na skoczni normalnej, zaplanowano na 25 lutego, a dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje. Wtedy emocje w Polsce sięgną zenitu, jednak już wcześniej rywalizacja rozpocznie się w biegach narciarskich i kombinacji norweskiej, a także wśród skoczkiń. W tych konkurencjach trudno mówić o polskich szansach medalowych, ale na starcie nie zabraknie reprezentantów naszego kraju. Fani narciarstwa z pewnością będą trzymać kciuki za wszystkich Polaków, a przypomnienie o starcie MŚ dość nieoczekiwanie otrzymali za sprawą ogromnej wpadki organizatorów.

Ogromna wpadka organizatorów MŚ w Planicy! Skandaliczne nagranie

W środę, 22 lutego, zaplanowano pierwsze medalowe konkurencje w biegach narciarskich. Dzień wcześniej wyznaczono oficjalny początek MŚ (odbędzie się m.in. pierwszy trening skoczkiń), w związku z czym w mediach społecznościowych Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) pojawiły się materiały promujące tę imprezę. Jeden z nich trafił na kanał YouTube "FIS Cross Country" i wywołał sporą burzę. W nagraniu pojawili się bowiem reprezentanci Rosji, którzy nie biorą udziału w MŚ. Wpadkę organizatorów zauważył szwedzki serwis "Sportbladet", który wypatrzył Natalię Nieprajewą i Aleksandra Bolszunowa.

- To naprawdę błąd z mojej strony. To nie powinno mieć miejsca. Ale kiedy filmik już się ukazał, było za późno, by go zmienić - odpowiedziała Szwedom rzeczniczka prasowa biegów narciarskich w FIS, Synne Dyrhaug. - Przejrzałam film trochę za szybko. To były tylko małe sekwencje, ale nie powinniśmy tego uwzględniać - dodała i przyznała, że żałuje tej wpadki. Poniżej zobaczysz opisywane nagranie, a reprezentanci Rosji pojawiają się w nim od 22 sekundy:

