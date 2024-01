Polski dziennikarz wypalił wprost o skoczkach Thurnbichlera. Powiedział to głośno! I wywołał burzę

Justyna Kowalczyk ogłosiła to wszem wobec. Takiej wiadomości mogliście się nie spodziewać. Nowy etap w jej życiu

To nie jest dobry sezon w wykonaniu naszych skoczków narciarskich. Biało-czerwoni walczą o powrót do formy, ale na razie nie jest o to łatwo. Kolejny dowód fani dostali podczas konkursów na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera nie zaprezentowali się dobrze ani w rywalizacji drużynowej, ani w indywidualnej.

Niestety, w trakcie rywalizacji w Polsce, Biało-czerwoni nie są w stanie choćby powalczyć o czołową dziesiątkę, nie mówiąc nic o znalezieniu się blisko podium. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej krytycznych komentarzy.

Polski dziennikarz surowo o skoczkach Thurnbichlera. „Totalna kompromitacja”

Głos w sprawie słabych wyników reprezentacji Polski zabrał dziennikarz Viaplay i były pracownik Sport.pl, który doskonale zna świat skoków narciarskich, Piotr Majchrzak. Zwrócił uwagę na ogromne nakłady finansowe związane z naszą kadrą.

- Zaskakująco łatwo przeszliśmy do porządku dziennego z tym, że przez 13 konkursów żaden Polak nie wszedł nawet do 10-tki zawodów. Przy tych nakładach finansowych to jest totalna kompromitacja – napisał wprost.

W komentarzach rozpętała się poważna dyskusja w tej sprawie. - Kompromitacja? Przecież to było pewne, skoro od 10 lat nie ma żadnej wymiany pokoleniowej ani młodych zawodników. Tylko ta sama wiekowa trójka. Zawsze było granie na wyniki, nie na rozwój, i wszyscy obiecujący młodsi poodpadali. Zmarnowano Murańkę, Zniszczoła, Stękałę – napisał jeden z kibiców. - Ludzie i tak przyjdą, więc co za różnica – dodawał kolejny.

Zaskakująco łatwo przeszliśmy do porządku dziennego z tym, że przez 13 konkursów żaden Polak nie wszedł nawet do 10- tki zawodów. Przy tych nakładach finansowych to jest totalna kompromitacja— Piotr Majchrzak (@MajchrzakP) January 14, 2024

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursach w Wiśle

1. Stefan Kraft

2. Andreas Wellinger

3. Ryoyu Kobayashi

23. Piotr Żyła

26. Dawid Kubacki

27. Kamil Stoch

34. Aleksander Zniszczoł

35. Paweł Wąsek

