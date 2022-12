Polski skoczek atakowany przez kibiców! Mają robić coś obrzydliwego, mowa o wulgarnych wiadomościach!

Polski skoczek narciarski nie ma łatwego życia z kibicami. Jak przyznał Tomasz Pilch w rozmowie z TVP Sport, dostaje bardzo dużo niedobrych i wulgarnych wiadomości od kibiców, którzy nie są przekonani do jego umiejętności i formy. Jak przyznaje skoczek, takie słowa sprawiają, że nie czuje, aby miał wsparcie od fanów.

Tomasz Pilch obrażany przez kibiców? Fani mają mu wysyłać wulgarne wiadomości

O swojej przypadłości z fanami, Pilch powiedział w wywiadzie dla TVP Sport, mówiąc, że zdarza mu się spotykać z bardzo nieprzyjemnymi sytuacjami z fanami. Jak powiedział sportowiec, dostaje on wulgarne wiadomości, które dobrze na niego nie wpływają. Sam jednak nie chce cytować tych obraźliwych słów, ale przekonuje, że są one w bardzo mocnym tonie.

- Kiedy skoki mi nie wychodzą, pojawiają się oczekiwania i presja. Momentami zaczynają do mnie spływać bardziej wulgarne wiadomości. To nie pomaga. (...) Staram się unikać zerkania w komentarze, ale od czasu do czasu pojawiają się powiadomienia z treściami, których nie wypada cytować. Nie jest to najlepsza forma wsparcia. - powiedział Tomasz Pilch w rozmowie z "TVP Sport".