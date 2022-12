Polski skoczek opuści najbliższe konkursy. Wszystko przez kontuzję, Thurnbichler wyjaśnia

W najbliższy weekend wracają konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mimo trwających mistrzostw świata w piłce nożnej, skoki i tak cieszą się ogromnym zainteresowaniem w naszym kraju. Fani czekają na zawody z nadzieją ale i niepokojem, bowiem w fińskiej Ruce nie wszystko wyglądało tak, jakby sobie tego życzyli i Polacy nie prezentowali się tak dobrze, jak w Wiśle. To nie koniec nie najlepszych informacji. Przerwę w startach w Pucharze Kontynentalnym będzie miał jeden z większych talentów w naszej kadrze, Kacper Juroszek. W rozmowie z portalem Sport.pl trener kadry A Thomas Thurnbichler wyjaśnia, czemu zdecydowano się na odsunięcie go od startów.

Polski skoczek kontuzjowany. Zdrowie jest najważniejsze

Jak ktoś uważnie śledzi polskie skoki to wie, że trudno u nas o wielkie talenty. Kacper Juroszek to jeden z nielicznych, z którym wiązane są duże nadzieje, dlatego sztab chce chronić jego zdrowie. Przerwa w startach ma mu pomóc zwalczyć problemy z dyskopatią. – To problem z dyskopatią. To jest zła informacja, bo w skokach zawsze wykonuje się ten jeden dziwny ruch, a Kacper ma problem z plecami. Dlatego zdecydowaliśmy, że Kacper Juroszek nie pojedzie na Puchar Kontynentalny. Skoczek wykonuje specjalny trening. Mamy nadzieję, że obejdzie się bez bólu. Po tym miesiącu zrobimy kolejny rezonans i skontrolujemy sytuację. Zrobiliśmy też już kontrolne zdjęcia w zeszłym tygodniu i wyglądało to lepiej. Mamy nadzieję, że nie wydarzy się nic złego i w ciągu miesiąca Kacper Juroszek będzie gotowy do drugiej części sezonu – wyjaśnił Thurnbichler w rozmowie ze Sport.pl.

- Patrząc na Kacpra Juroszka, wiem, że jest jednym z lepiej zapowiadających się skoczków na przyszłość. Dla nas priorytetem jest to, żeby był zdrowy przez najbliższą dekadę! Dlatego musimy być niezwykle ostrożni w przypadku tego, co robi, jak trenuje – dodaje austriacki trener polskiej kadry. W najbliższych dniach kadra A będzie rywalizowała w Titisee-Neustadt. Wciąż na czele klasyfikacji generalnej znajduje się Dawid Kubacki, ale ma już tylko 5 punktów przewagi nas Stefanem Kraftem, trzeci jest Anze Lanisek z 54 punktami straty do Polaka.