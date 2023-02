i Autor: Cyfra Sport Andrzej Stękała

Mocne wyznanie zawodnika

Porażające słowa polskiego skoczka. To wyznanie wstrząśnie każdym. Andrzej Stękała przestał się z tym kryć

dko 9:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jeszcze dwa lata temu wydawało się, że w polskich skokach w końcu mamy zawodnika, który dołączy do wielkiej trójki. Andrzej Stękała w sezonie 2020/21 prezentował się bardzo dobrze, ale później znów znalazł się na zakręcie w karierze sportowej. Obecnie walczy o powrót do formy i zdecydował się na wyznanie, które wieloma kibicami może wstrząsnąć. Te słowa mogą dać do myślenia.