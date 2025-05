Przez lata rywalizował z Małyszem i Stochem, ale to koniec. Mistrz olimpijski kończy karierę

Manuel Fettner w ostatnich latach odniósł największe sukcesy w swojej długiej karierze. Jest aktualnym mistrzem olimpijskim w drużynie i wicemistrzem na skoczni normalnej z Pekinu. W każdym z ostatnich czterech sezonów Pucharu Świata, będąc grubo po "30", gromadził ponad 400 punktów, co wcześniej udało mu się tylko dwa razy. Stał się przykładem dla innych zawodników, że w zaawansowanym wieku dalej można skakać na wysokim poziomie i rywalizować o najwyższe cele. Piękna kariera dobiega jednak końca, bo niespełna 40-letni Austriak ogłosił, że nadchodzący sezon olimpijski będzie ostatnim w jego karierze.

Swoją decyzję Fettner przekazał w mediach społecznościowych reprezentacji Austrii. Ta rozpoczęła tradycyjny obóz przygotowawczy w Stanglwirt, co skłoniło doświadczonego skoczka do refleksji. - Dla mnie to ostatni pobyt tutaj, przynajmniej w roli aktywnego sportowca. Postanowiłem, że będzie to mój ostatni sezon - ogłosił.

Zimą jego głównym celem będą igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo oraz mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. W Pucharze Świata Fettner debiutował w styczniu 2001 r. w austriackiej części pamiętnego Turnieju Czterech Skoczni, który skończył się zwycięstwem Adama Małysza i rozpoczął "Małyszomanię". W kończącym go konkursie w Bischofshofen 15-letni wówczas Fettner zajął znakomite 5. miejsce. Teraz, ponad 24 lata później, idzie w ślady Kamila Stocha.

Polski skoczek z Zębu ogłosił w rozmowie z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, że po najbliższym sezonie zakończy karierę. Już teraz, po nieudanym ostatnim sezonie, ze skokami pożegnał się także Robert Johansson. Cała trójka ogłosiła swoje decyzje na przestrzeni kilkudziesięciu godzin.

Fettner poza medalami z igrzysk w Pekinie, ma na koncie również drużynowe sukcesy w mistrzostwach świata. W 2013 r. w Val di Fiemme wywalczył z kolegami złoto, ratując je niezapomnianym lądowaniem na jednej narcie, a cztery lata później w Lahti cieszył się z brązu. Podczas ostatnich MŚwL w Tauplitz był częścią srebrnej reprezentacji Austrii, a osiem lat wcześniej w tym samym miejscu wywalczył z kolegami brązowy medal mistrzostw w lotach. Pięciokrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Świata, ale nigdy nie wygrał.