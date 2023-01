Rozczulające zdjęcie Dawida Kubackiego z nowo narodzoną córeczką! Tak lider polskich skoczków przywitał się ze swoją pociechą po powrocie do domu

Podobnie, jak podczas narodzin pierwszego dziecka Dawida Kubackiego, jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich znów udał się na Turniej Czterech Skoczni wyczekując wieści o tym, czy jego żona urodziła. Tym razem wspaniała nowina nadeszła tuż przed ostatnimi zawodami TCS, które odbyły się w Bischofshofen, a Dawid Kubacki przystępował do ostatnich skoków już jako świeżo upieczony tata małej Mai. Od razu, gdy tylko Polak wywalczył drugie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni, udał się do swojej rodziny, aby spotkać się ze swoją drugą pociechą.

Dawid Kubacki musiał się pochwalić zdjęciem ze spotkania swojej drugiej córeczki. Przesłodkie obrazki

Nie tylko koledzy z reprezentacji Polski, ale również dziennikarze pracujący na skoczni w Bischofshofen podczas ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni gratulowali Kubackiemu narodzin drugiej córeczki i podobnie, jak wielu mężczyzn na jego miejscu, polski skoczek nie mógł się doczekać, aż zobaczy małą Maję. Tą magiczną chwilą pochwalił się w mediach społecznościowych.

Rozczulające zdjęcie Dawida Kubackiego z nowonarodzoną córeczką! Tak lider polskich skoczków przywitał się ze swoją pociechą po powrocie do domu

W pierwszej kolejności po powrocie do kraju z Turnieju Czterech Skoczni było więc udanie się do szpitala, gdzie znajdowała się żona Dawida Kubackiego i ich nowonarodzona córeczka Maja. - Nice to meet you - napisał krótko w mediach społecznościowych Dawid Kubacki, chwaląc się swoją kolejną pociechą, którą przyjdzie mu wychowywać.

