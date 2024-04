Ryoyu Kobayashi pobił rekord świata!? Tajemnicze nagranie z Islandii robi furorę

Firma Red Bull, sponsor japońskiego skoczka, podpisała kontrakt z islandzkim miastem Akureyri i zbudowała tam platformę (nawet trudno to nazwać skocznią) do latania na nartach. Ponoć za wzór służył obiekt w Vikersund, skocznia mamucia (choć poprawniej byłoby napisać: do lotów), która po ostatnich zmianach stała się aż za bezpieczna dla skoczków. Tutaj jednak w grę wchodzi próba skoku nawet o ponad 50 metrów dalszego niż obecnie jest to możliwe na Vikersundbakken.

Jak informuje serwis ruv.is - Hlíðafjall, czyli miejsce, w którym się to wszystko odbywa, Kobayashi odwiedził bardzo rano i oddał kilka prób. Jutro ma być ich więcej. Celem jest osiągnięcie odległości 300 metrów. Ponoć dzisiaj (tj. 23 kwietnia) ustał lot na odległość 256 metrów. Oznaczałoby to nieoficjalny rekord świata. Ten oficjalny należy od lad do Stefana Krafta, który w 2017 roku w Vikersund skoczył 253,5 metra. Z pewnością przedstawiciele FIS, z szefem skoków Sandro Pertile na czele, kręcą nosami na projekt Kobayashiego i Red Bulla. W ostatnim czasie podpadli kibicom, będąc zbyt ostrożnym w trakcie rozgrywania zawodów. Po finale Pucharu Świata w Planicy nie brakowało opinii, że Daniel Huber mógłby na Letalnicy zaatakować rekord świata, gdyby tylko delegaci dali mu szansę na skok z odpowiedniego długiego najazdu. Austriak prezentował się kapitalnie, przeskakując w ostatnim konkursie resztę stawki w każdych warunkach i z każdego rozbiegu.

Przy okazji szalonych lotów Kobayashiego na Islandii ma powstać specjalny film.

Islandzka telewizja RÚV podaje, iż 🇯🇵Ryoyu Kobayashi przebywa obecnie w 🇮🇸Akureyri. Na przygotowanej przez Red Bull skoczni na Hlíðarfjall ma próbować skoczyć 300 m😮Dziś miało się nie udać, ale w ostatniej próbie Ryoyu miał ustać... 256 metrów. Ile w tym prawdy? @Skijumpingpl pic.twitter.com/fDEmAOtdRC— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) April 23, 2024

