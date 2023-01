Sędziowie uwzięli się na polskiego skoczka? Ekspert grzmi w tej sprawie, bezlitosna opinia

Od początku sezonu polscy kibice mogą cieszyć się fantastycznymi skokami Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Są to jedyni zawodnicy, którzy w dotychczasowych 10 konkursach Pucharu Świata nie wypadli z czołowej "10". Coraz lepszą dyspozycję prezentuje Kamil Stoch, który miał w tym sezonie sporo pecha, ale powoli zbliża się do czołówki. Z kolei uzupełnieniem mocnej polskiej drużyny bez wątpienia jest Paweł Wąsek, który punktował we wszystkich zawodach tej zimy - z wyjątkiem jednego konkursu w Engelbergu, gdzie został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach. Stał się solidnym punktem reprezentacji Polski i wszystko wskazuje na to, że będzie czwartym do brydża podczas zbliżających się mistrzostw świata. Nikogo nie dziwi już to, że 23-latek puka do światowej czołówki, choć sędziowie w dalszym ciągu zdają się mu umniejszać.

Sędziowie uwzięli się na polskiego skoczka? Ekspert grzmi ws. Pawła Wąska

Gorąca dyskusja wybuchła po skokach w Garmisch-Partenkirchen, gdzie Wąsek zachwycił stylem wielu kibiców, ale nie przełożyło się to na oceny. Już po kwalifikacjach nie brakowało zdziwienia, że skok na 126,5 m w trudnych warunkach zakończony wyraźnym telemarkiem został oceniony na 17,5. Tylko jeden z arbitrów przyznał Polakowi 18, ale ta nota przepadła. Na szczęście i tak zajął wysokie, 13. miejsce, jednak niesmak pozostał. A w konkursie przybrał na sile. Wąsek pofrunął w pierwszej serii 130 m i ponownie zajął trzynastą pozycję, ale mógłby być wyżej - gdyby docenili go sędziowie. Ci ponownie przyznali mu tylko 17,5, choć trudno wskazać, co podopieczny Thomasa Thurnbichlera mógłby zrobić ładniej i lepiej.

- Uważam, że te noty są zbyt niskie - mówił na gorąco pod skocznią sam Wąsek. Jego zdanie potwierdza wielu ekspertów, w tym m.in. Marek Siderek, były sędzia zawodów PŚ. - O drugim skoku nie ma co dużo mówić, chociaż okazało się, że miał prawie taką samą wartość dla sędziów. A był brzydszy i krótszy. Oglądałem pierwszy i pomyślałem: ładnie, nawet na 18,5 punktu. A potem pokazali o punkt mniej, niemal wszyscy. Nie powinienem może zbytnio krytykować kolegów po fachu, natomiast zgadzam się z opinią, że Paweł nie zasłużył na takie potraktowanie. On ma zupełnie ładny styl, kiedy wyjdzie mu z progu porządne odbicie - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Jeden z kibiców wyliczył, że w tym sezonie Wąsek otrzymał już 54 noty o wartości 17,5, a mimo najlepszych i najładniejszych skoków w karierze tylko trzynaście razy sędziowie przyznali mu więcej niż 18 pkt.

🇵🇱Paweł Wąsek w tym sezonie dostał już 54 noty oceny po "17.5" za styl od sędziów. Mimo świetnych wyników dostał tylko 13 not większych niż 18 punktów. Średnia jego not wynosi 17.58 #skijumpingfamily #skijumping pic.twitter.com/hzvMWXXIrr— Krzysiek Szczesiul (@K_Szczesiul) January 1, 2023