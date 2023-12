Serce zabiło nam szybciej na widok córki Adama Małysza. Karolina Małysz pokazała wyjątkowe zdjęcia, żar aż bucha

Adam Małysz nie ma powodów do zadowolenia z występów polskich skoczków. Od początku zimy Biało-Czerwoni skaczą poniżej oczekiwań, a w innych dyscyplinach trudno oczekiwać sukcesów, które w ostatnich latach dostarczali skoczkowie. W tym sezonie może być o to ciężko, co z pewnością martwi prezesa PZN. W trudnych chwilach wielką rolę odgrywa wsparcie najbliższych, a na to "Orzeł z Wisły" może zawsze liczyć. Już za czasów "Małyszomanii" cała Polska poznała jego żonę Izabelę i córkę Karolinę. Pociecha Małysza była wtedy dziewczynką, ale czas płynie nieubłaganie i dziś jest już w pełni dojrzałą kobietą. Na jej widok serce może zabić szybciej!

Od tych zdjęć Karoliny Małysz żar aż bucha. Ale wyrosła córka Małysza!

Pod koniec października Karolina skończyła 26 lat. O jej dojrzałości najlepiej świadczy fakt, że ukończyła już studia magisterskie i od dwóch lat jest mężatką. Sakramentalne "tak" powiedziała wieloletniemu partnerowi, Kamilowi. Małżonkowie świetnie się dogadują, a jedną z ich największych pasji są podróże. Wspólnie uwielbiają zwiedzać przeróżne zakątki świata, co można podziwiać w mediach społecznościowych. Koniec roku okazał się dla córki Małysza idealnym momentem, by podsumować wyjątkowe chwile z ostatnich dwunastu miesięcy.

Karolina Małysz w 2023 roku nie próżnowała i zaliczyła kilka cudownych podróży. Wszystkie z nich łączyła dobra pogoda, co w środku grudnia może wywołać nostalgię. 26-latka zwiedziła m.in. Abu Zabi, Tajlandię, Kuala Lumpur, Malediwy, Pragę i Drezno. Z każdego miejsca udostępniła wyjątkowe zdjęcie, które rozgrzewa wspomnienia i serce. Patrząc na te kadry, aż chce się już kolejnego lata!