Skoki dzisiaj Planica RELACJA NA ŻYWO. Mistrzostwa świata konkurs skocznia normalna WYNIKI LIVE ONLINE MŚ w Planicy dzisiaj 25.02 na żywo w INTERNECIE

Wielki rywal Adama Małysza nie krył się z tym, co myśli o Piotrze Żyle. To słowo przykuwa szczególną uwagę

Numery startowe i wyniki Polaków:

26. Aleksander Zniszczoł

28. Paweł Wąsek

38. Kamil Stoch

46. Piotr Żyła

49. Dawid Kubacki

Polska jako jedyna ma w sobotnim konkursie pięciu skoczków, a wszystko za sprawą Piotra Żyły, który jest obrońcą tytułu sprzed dwóch lat. Do ostatnich chwil ważyła się kwestia występu Dawida Kubackiego, który już w Planicy zmagał się z bólem pleców, ale ostatecznie stanął na starcie piątkowych kwalifikacji i okazał się najlepszy z Biało-Czerwonych. Wicelider Pucharu Świata zajął 8. miejsce i minimalnie wygrał z dziesiątym Żyłą i jedenastym Kamilem Stochem. To właśnie liderzy kadry mają nawiązać walkę o medale, która zapowiada się pasjonująco. Oficjalne serie na obiekcie K-95 w Planicy pokazały, że rywalizacja o złoto będzie "na żyletki", a Halvor Egner Granerud ma poważną konkurencję. Na domowej skoczni świetnie prezentowali się m.in. zwycięzca kwalifikacji, Anze Lanisek, i Timi Zajc. Do grona faworytów należy zaliczyć też Stefana Krafta, Ryoyu Kobayashiego, Andreasa Wellingera i Karla Geigera. Wszystko wyjaśni się już w sobotę wieczorem, a początek konkursu MŚ zaplanowano na 17:00. Wcześniej, o 16:00 ma zostać rozegrana seria próbna.