Co za skok Piotra Żyły! Polak przeskoczył skocznię w Planicy, jest nowy rekord!

Polacy przed startem mistrzostw nie spisywali się najlepiej, ale zdaje się, że w trakcie czempionatu forma z Pucharu Świata nie ma takiego przełożenia na wyniki. Piotr Żyła już w serii próbnej pokazał, że może zagrozić faworytom takim jak Kubacki, Kraft czy Granerud. W pierwszej serii to mu się nie udało, bowiem po skoku na 97,5 metrów zajmował dopiero 13. miejsce. W drugiej serii jednak Piotr Żyła znów zaprezentował się tak, jak przed startem właściwego konkursu i skoczył 105 metrów, co jest aktualnym rekordem skoczni HS-102 w Planicy. Co ciekawe, pobił on rekord, który chwilę wcześniej ustanowił... Jewhen Marusiak, który wylądował na 103. metrze.