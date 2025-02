Skoki dzisiaj relacja NA ŻYWO Puchar Świata w Lake Placid 9.02.2025 WYNIKI LIVE

Na żywo Puchar Świata w skokach w Lake Placid 9.02.2025 Witamy w relacji na żywo z konkursu indywidualnego w Lake Placid w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Start konkursu o godzinie 16:00. Kwalifikacje odbędą się tuż przed zawodami, o 14:30.

Zawody w Lake Placid są przedostatnimi przed mistrzostwami świata w Trondheim, więc to w zasadzie ostatnie poważne sprawdziany przez najważniejszymi zawodami w sezonie. Niestety, sprawdzian ten nie wypada dość dobrze dla Polaków, którzy mają duże problemy, by nawiązać walkę z czołówką. Znów słabiej radzi sobie Piotr Żyła, który przed sezonem przeszedł operację i długo musiał budować formę. W Willingen udało mu się zapunktować, ale w Lake Placid jeszcze nie i z pewnością będzie chciał to zmienić. Zadowolony też nie może być Aleksander Zniszczoł, który w sobotę stracił szansę na wysoką lokatę psując drugi skoki. Wciąż całkiem nieźle za to prezentuje się Paweł Wąsek, który zajął w poprzednim konkursie indywidualnym 11. miejsce. Drugi konkurs indywidualny w Lake Placid odbędzie się już w niedzielę, 9 lutego, o godzinie 16:00. Śledźcie naszą relację na żywo na sport.se.pl!