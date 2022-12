Kubacki znów na podium! Utrzymał pozycję lidera, Piotr Żyła także pokazał moc, pech Stocha

Skoki 9.12 Titisee-Neustadt WYNIKI konkursu:

1. Anze Lanisek

2. Dawid Kubacki

3. Karl Geiger

4. Michael Hayboeck

5. Halvor Egner Granerud

6. Piotr Żyła

7. Constantin Schmid

8. Stefan Kraft

9. Manuel Fettner

10. Ryoyu Kobayashi

14. Paweł Wąsek

29. Aleksander Zniszczoł

35. Jakub Wolny

40. Kamil Stoch

49. Tomasz Pilch

Skoki 9.12 Titisee-Neustadt Witamy w relacji na żywo z pierwszego konkursu indywidualnego w Titisee-Neustadt! Pierwsze zawody odbędą się już w piątek, start rywalizacji o 11:45, bądźcie z nami! Już za kilkanaście minut rozpoczną się pierwsze zawody indywidualne w Titisee-Neustadt! Przed zawodami mamy dobre informacje. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje! Oby w konkursie poszło mu tak samo dobrze. Wszyscy Polacy zakwalifikowali się do konkursu. Tomasz Pilch był 50., Jakub Wolny 39., Aleksander Zniszczoł 33., Kamil Stoch 28, Paweł Wąsek 20. Najlepszy poza Dawidem Kubackim był natomiast Piotr Żyła, który zajął 7. miejsce. Za chwilę zaczynamy! Zaczęli! Belka nr 5, jako pierwszy skacze Decker Dean i uzyskuje 121 metrów. 123 metry Francesco Cecona. Niby najdalej do tej pory, ale jest dopiero na 3. miejscu. Fatalny skok Sabirzhana Muminova, zaledwie 113,5 metra i ostatnie, 5. miejsce. Keiichi Sato niewiele lepiej 118 metrów, 5. miejsce. A teraz Jakub Wolny! Jakub Wolny 124,5 metra. Póki co najdłuższy skok, ale czy to wystarczy do awansu do drugiej serii? Obecnie Polak będzie na 1. miejscu. 126 metrów Alex Insam i to on będzie na 1. miejscu teraz. Markus Mueller także będzie lepszy. 129 metrów i to on teraz będzie liderem. Teraz skok Aleksandra Zniszczoła! 128 metrów Aleksandra Zniszczoła! Nieco mniej niż Mueller i Polak będzie tuż za nim. Niestety dla nas, 129,5 metrów Deschwandena i teraz on wskakuje na 1. miejsce. Fatih Arda Ipcioglu 132 metry! Najlepszy skok jak do tej pory, do tego wysokie noty, Turek wskakuje na pozycję lidera. Koniec serii niezłych skoków. 121,5 metrów Rena Nikaido, młodego Japończyka i dopiero 11. miejsce. Niezły skok Anttiego Aalto, 130 metrów i 2. miejsce. Ziga Jelar dobrze, 132,5 metra, lepiej od Ipcioglu i teraz to on będzie liderem. A po nim Tomasz Pilch! Bardzo, bardzo słaby skok Tomasza Pilcha. Ledwo 113,5 metra, najgorsza odległość w konkursie. 17. miejsce, przedostatnie. 132,5 metrów Stephana Layhe i Niemiec wskoczy na 2. lokatę. Bendik Jacobsen Heggli też dobrze, 136 metrów! Norweg oddał najdłuższy skok i to on będzie prowadził po 20 zawodnikach pierwszej serii. Za nami pierwsza 20-tka, Polacy na razie średnio - Zniszczoł 9., Wolny 12., a Pilch 19. Bardzo dobry skok Kristoffera Soudala, 134 metry. Norweg zapewnił sobie wejście do drugiej serii. Constantin Schmid też nieźle. 132,5 metra, może nie była to super odległość, ale bardzo dobrze oceninony skok i Niemiec jest pierwszy. Teraz Paweł Wąsek! Paweł Wąsek 130,5 metra! Najlepszy skok z Polaków do tej pory, Wąsek zajmuje 6. miejsce i ma już awans do serii finałowej! 132 metry Ryoyu Kobayashiego. 3. miejsce i awans. Timi Zajc 130,5 metra. Do awansu minimalnie wystarczyło, 9. miejsce. Michael Hayboeck pewny awans do serii finałowej, 135 metrów i lokata lidera. A teraz Kamil Stoch! Przed skokiem Stocha chwila przerwy, za nami już 30 zawodników. Póki co z Polaków awans ma tylko Paweł Wąsek. Zmiana belki startowej przed skokiem Kamila, idzie o jeden stopień w górę, na 6. Bardzo, bardzo słaby skok Kamila Stocha. 119,5 metrów mimo podwyższonej belki, 23. miejsce. Tym samym Ipcioglu ma awans do drugiej serii. 121,5 Giovanniego Bresadoli. Włoch, który świetnie radzi sobie w tym sezonie, nie dał rady poradzić sobie z warunkami, tylko 22. miejsce. W tej krótkiej przerwie totalnie zgasł wiatr, nawet podwyższenie belki nic nie dało: Stoch, Aschenwald, Bresadola, Hearl bardzo, bardzo słabo i nie mają szans na awans. Tak samo Peter Prevc. Dopiero teraz jury podniosło belkę o kolejne 2 stopnie, przed skokiem Niemca Andreasa Wellingera... Wellinger 121,5 metra nawet przy tak podwyższonej belce i tylko 29. miejsce! Tym samym Aleksander Zniszczoł niespodziewanie wchodzi do drugiej serii! Markus Eisenbichler 127,5 metra, 15. miejsce i awans do drugiej serii. Daniel Andre Tande 126,5 metrów. Bez szału, ale awans będzie. Marius Lindvik 125 metrów. Niby skaczą coraz lepsi, ale warunki są takie, że walczą oni nie o czołowe lokaty, a o awans. 26. miejsce Norwega dopiero. Piotr Żyła 132 metry! Bardzo dobry skok w tych warunkach i 5. miejsce! Halvor Egner Granerud jeszcze lepiej! 136,5 metra i to on będzie liderem. Anze Lanisek też bardzo dobrze! 133,5 metra, 2. miejsce. Stefan Kraft nie tak dobrze! 131 metrów, gorzej nawet od Żyły i to będzie na 7. miejscu, tuż przed Polakiem właśnie. A teraz Kubacki! Dawid Kubacki 130,5 metra! Nie zachwycił, ale miał słaby wiatr i zajmie 5. miejsce. Po pierwszej serii mamy czterech Polaków w drugiej serii: Kubackiego, Żyłę, Wąska i Zniszczoła. Stoch, Pilch i Wolny nie dali rady się zakwalifikować do serii finałowej. Zaczynamy drugą serię! belka na 9. pozycji (pierwsza seria zaczęła się z 5.). Zografskiemu podwyższona belka nie pomogła, 117 metrów Bułgara. Pius Pashke 126,5 metra. Da mu to drugie miejsce za Forfangiem. A teraz Aleksander Zniszczoł! Aleksander Zniszczył tylko 121 metrów. Będzie lepszy tylko od Zografskiego. Markus Mueller 125,5 metra. Wyprzedzi tylko Zografskiego i Zniszczoła. Daniel Andre Tande 130. metrów i 2. miejsce. Markus Eisenbichler 128,5, ale dostał słabe noty. 4. miejsce Niemca. Po 10 skokach na czele Johann Andre Forfang, Aleksander Zniszczoł na 9. miejscu. 124,5 metra Gregora Deschwandena i... 9. miejsce, wyprzedził Polaka. Bardzo dobry skok Roberta Johanssona! 133 metry i pierwsze miejsce. Manuel Fettner jeszcze lepiej! 134,5 metra Austriak wskoczy na prowadzenie. Ajjj, Fatih Arda Ipcioglu 124,5 metra. Turek, który był na niezłej pozycji po pierwszej serii, teraz będzie dopiero 10. Timi Zajc 130 metrów. 2. miejsce Słoweńca! A teraz Paweł Wąsek. Niezły skok Pawła Wąska. 128,5 metra i 4. miejsce, niezły wynik Polaka! Kristoffer Sundal tylko 121,5 metra i spadnie nawet za Ipcioglu! 14. miejsce. Ziga Jelar 126 metrów i 6. miejsce Słoweńca. Po 20 skoczkach prowadzi Manuel Fettner, Paweł Wąsek na 4. miejscu, Aleksander Zniszczoł dopiero 19. miejsce. Ryoyu Kobayashi 131 metrów. Nie wystarczy to do objęcia prowadzenia, 2. miejsce. Teraz Piotr Żyła! ALEŻ SKOK ŻYŁYYYY!!! 136 metrów! Zdecydowanie najlepszy skok tej serii i oczywiście będzie na pierwszym miejscu! Stefan Kraft też bardzo dobrze, 133 metry, ale Żyły nie przeskoczy! Bendik Jakobsen Heggli nie utrzyma wysokiej lokaty w czołówce. Dobry skok, bo na 130. metr i będzie to 5. miejsce. Constantin Schmid bardzo dobrze, 134 metry, ale chyba też nie wyprzedzi Żyły, 2. miejsce! A teraz Dawid Kubacki! WSPANIAŁY SKOK DAWIDA KUBACKIEGO! 144 METRYYYYYYYY! Kubacki skasował dotychczasowych rywali, absolutnie cudowna odległość i oczywiście pierwsze miejsce. Karl Geiger bardzo, bardzo dobrze, 141,5 metra, ale Kubackiego nie przeskoczy! Michael Hayboeck, też bardzo dobrze 138,5 metra, ale z tymi najlepszymi chyba nie wygra. 3. miejsce Austriaka. Anze Lanisek 141 metrów! Świetne noty i niestety, wyprzedza Dawida Kubackiego! Halvor Egner Granerud SŁABO! 135 metrów Norwega, przegra z Laniskiem, przegra z Kubackim! Granerud ostatecznie na 5. miejscu, więc wygrywa Anze Lanisek, drugi jest Dawid Kubacki, a trzeci Karl Geiger. Reszta Polaków zajęła następujące miejsca: Piotr Żyła 6., Paweł Wąsek 14., Aleksander Zniszczoł 29. Takie wyniki oznaczają, że Dawid Kubacki utrzyma pozycję lidera, zwiększy przewagę nad Stefanem Kraftem, ale Anze Lanisek odrobi do niego 20 punktów. To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na sport.se.pl! Dawid Kubacki zajął drugie miejsce w pierwszym konkursie indywidualnym w Titisee-Neustadt ‼️#skijumpingfamily #TitiseeNeustadt pic.twitter.com/Dv7MD9Ucko — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) December 9, 2022

Już dawno nie było tak, by na wczesnym etapie rywalizacji Polak prowadził w klasyfikacji generalnej. Teraz, po czterech konkursach indywidualnych, na czele Pucharu Świata stoi Dawid Kubacki, choć w Ruce dużo punktów odrobił do niego Stefan Kraft, który traci ledwie 5 punktów do naszego zawodnika. W Titisee-Neustadt może więc dojść do zmiany lidera, ale mamy nadzieję, że Kubacki obroni swoją pozycję! Pierwsze zawody indywidualne odbędą się już w piątek, 9 grudnia. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo na sport.se.pl!