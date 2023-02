Skoki DZISIAJ Willingen RELACJA NA ŻYWO. PŚ Willingen WYNIKI LIVE ONLINE. Skoki sobota 5.02 NA ŻYWO w INTERNECIE

To znów może być horror. Skoczkowie mogą załamać ręce, takie informacje potrafią rozstroić nerwowo

Organizatorzy Pucharu Świata w Willingen przewidzieli aż trzy dni z rywalizacją. W piątek odbył się konkurs drużyn mieszanych, w sobotę konkurs indywidualny i również na niedzielę przewidziana jest indywidualna rywalizacja. W sobotę najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud, który powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Z polskiej perspektywy najważniejsze było jednak to, że po gorszym weekendzie w Bad Mitterndorf przypomniał o sobie Dawid Kubacki. Reprezentant biało-czerwonych zajął trzecie miejsce, a tuż za jego plecami uplasował się Piotr Żyła. W niedzielę można liczyć na równie dobre skoki Polaków, ale niestety prognozy pogody wskazują na to, że może być to bardzo loteryjny konkurs.