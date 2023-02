Katastrofa Kamila Stocha. Nie wystąpi w niedzielnym konkursie w Willingen. Fatalne wieści gruchnęły jak grom z jasnego nieba

To, co Thomas Thurnbichler zrobił dla Piotra Żyły aż zaskakuje. Niecodzienny gest i spore poświęcenie

To druga taka sytuacja w tym sezonie. Kamil Stoch odpada w kwalifikacjach konkursu. Za pierwszym razem do takiej wpadki doszło podczas zawodów w Wiśle, gdy polski skoczek został zdyskwalifikowany. Niestety, tym razem jest to już tylko i wyłącznie kwestia słabego skoku. Polak wylądował na 100,5 metra i trzymał kciuki za to, by jeden z rywali oddał jeszcze gorszą próbę. Tak się, niestety, nie stało.

PŚ Willingen: Kamil Stoch odpada w kwalifikacjach!

Kamil Stoch pożegnał się z konkursem, zajmując w kwalifikacjach 51. miejsce. Niestety, nie będzie mu dane walczyć o punkty do klasyfikacji Pucharu Świata...

- Po raz drugi w tym sezonie Kamil Stoch poza konkursem Pucharu Świata. 6 listopada w Wiśle z zawodów wykluczyła go dyskwalifikacja, dziś w Willingen - 51. miejsce w kwalifikacjach - napisał Adam Bucholz na Twitterze.

Po raz drugi w tym sezonie 🇵🇱Kamil Stoch poza konkursem Pucharu Świata. 6 listopada w Wiśle z zawodów wykluczyła go dyskwalifikacja, dziś w #Willingen - 51. miejsce w kwalifikacjach #skijumpingfamily @skijumpingpl @Eurosport_PL— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) February 5, 2023

Kiedy konkurs Pucharu Świata w Willingen?

Niedzielna rywalizacja indywidualna w Pucharze Świata w Willingen zaplanowana jest na godzinę 16:00. Sobotni konkurs wygrał, kolejny raz, Halvor Egner Granerud, który powiększa przewagę nad resztą stawki w klasyfikacji generalnej.