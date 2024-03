Skoki Planica RELACJA NA ŻYWO skoki dzisiaj w piątek live online skoki w Planicy 22.03.2024 na żywo Puchar Świata: skoki w Planicy WYNIKI

Skoki w Planicy - piątek 22.03.2024 konkurs indywidualny

Kibice reprezentacji Polski w skokach narciarskich z pewnością chcieliby sezon 2023/2024 Pucharu Świata puścić w zapomnienie. Liderzy kadry - Dawid Kubacki, Kamil Stoch oraz Piotr Żyła są zaledwie cieniem samych siebie, a przed wyjazdem do Planicy pod znakiem zapytania stał udział tego ostatniego w zawodach kończących sezon, kiedy trener Thomas Thurnbichler poinformował, że z zawodnikiem nie jest najlepiej. Ostatecznie Piotr Żyła udał się do Planicy i jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Podczas czwartkowych zmagań polski skoczek prezentował się wręcz wybornie, ustępując w kwalifikacjach jedynie Ryoyu Kobayashiemu. Ponadto powody do zadowolenia miał także Kamil Stoch, który jako pierwszy skoczek w historii skoczył ponad 200 metrów po raz 250. w swojej karierze. Piątkowy konkurs indywidualny zapowiada się zatem niezwykle emocjonująco. Zapraszamy na relację na żywo ze skoków w Planicy! Początek o godzinie 15:00.