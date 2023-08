Skoki Szczyrk RELACJA NA ŻYWO. Letnie Grand Prix w Szczyrku WYNIKI LIVE ONLINE skoki dzisiaj niedziela 6.08 na żywo w Internecie

To może być prawdziwy armagedon. Kibice skoków z przerażeniem patrzą na te wiadomości. Totalne fiasko wisi w powietrzu

Apoloniusz Tajner stanął u boku Donalda Tuska i ogłosił to publicznie! Klamka zapadła, decyzja jest nieodwracalna

ogłosił to publicznie

Adam Małysz przepowiada rychły koniec. Teraz przyznał to publicznie. Nadchodzi prawdziwa rewolucja

Numery startowe i wyniki Polaków w kwalifikacjach:

28. Kamil Stoch

36. Dawid Kubacki

45. Piotr Żyła

47. Maciej Kot

50. Aleksander Zniszczoł

Na żywo LGP w Szczyrku - konkurs ind. 6.08 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w Szczyrku! Na 11:30 zaplanowano kwalifikacje, a o 13 ma się rozpocząć pierwsza seria. Swoje trzy grosze może jednak wtrącić pogoda... Trzymamy kciuki, by natura pozwoliła rozegrać zawody zgodnie z planem!

Odśwież relację

W pierwszym z dwóch konkursów w Szczyrku na starcie stanęło 9 Polaków. Punkty zdobyło ośmiu z nich, a sztuka ta nie udała się tylko debiutującemu Marcinowi Wróblowi. Najlepiej z Biało-Czerwonych dość niespodziewanie wypadł Aleksander Zniszczoł, którzy przegrał tylko z fenomenalnym Władimirem Zografskim. Na podium stanął też trzeci Piotr Żyła, a tuż za nimi uplasował się czwarty Maciej Kot. Dawid Kubacki po trzecim miejscu w piątkowych kwalifikacjach i zwycięstwie w sobotniej serii próbnej nieco rozczarował 12. miejscem, ale wszyscy mają nadzieję, że w niedzielę pójdzie mu lepiej. Podobnie jak Kamilowi Stochowi, który był dopiero dwudziesty, a w piątek pokazywał zdecydowanie lepsze skoki. Mimo to, trzykrotny mistrz olimpijski wyprzedził pozostałych kolegów, którzy uplasowali się na miejscach 21-23: Klemensa Murańkę, Pawła Wąska i Kacpra Juroszka. Dzięki temu Stoch załapał się do pięcioosobowego składu na niedzielę. Dużym zmartwieniem kibiców są prognozy pogody. Mówią one o tym, że rywalizacja na skoczni Skalite może być bardzo utrudniona, ale pozostaje mieć nadzieję, że kwalifikacje rozpoczną się zgodnie z planem o 11:30, podobnie jak późniejszy konkurs zaplanowany na 13:00.