Konkurs duetów

Skoki w Lahti RELACJA NA ŻYWO: Polska na piątym miejscu po drugiej serii. Słowenia liderem

Po sobotnim konkursie indywidualnym polscy kibice mogli świętować, a powodem tego było oczywiście zajęcie trzeciego miejsca przez Pawła Wąska. W niedzielne popołudnie reprezentant Polski nie będzie miał okazji powtórzyć sukcesu indywidualnie, ale może to zrobić w duecie z Dawidem Kubackim, którego wytypował do składu Thomas Thurnbichler do konkursu duetów.

Konkurs duetów w Lahti W pierwszym skoku w trzeciej serii wystąpił Colby. 111,5 metra Amerykanina. Krótka przerwa i zaraz wracamy na kolejną serię w konkursie duetów. Wellinger się zmotywował przed tym skokiem! 126,5 metra. Bardzo dobra próba Niemca. Lanisek za wszelką cenę chciał pobić Kobayashiego! 130 metrów! Jednak punkty za styl są słabsze... Kobayashi szaleje! 129 metrów Japończyka! Bardzo dobry skok Wąska! 123 metry Polaka, odpieramy ataki Szwajcarów. Przed nami Deschwanden i zaraz po nim Wąsek! Reprezentacja USA wystąpi w trzeciej serii. Zapewnił to Tate Frantz po swoim skoku. Aalto znowu bardzo solidnie! 118 metrów Fina. Druga grupa w tej serii właśnie ruszyła. Fettner znakomicie, 126,5 metra w wykonaniu Austriaka! Raimund z przyzwoitym skokiem. 120 metrów. Lovro Kos utrzymuje poziom! Znakomity skok Słoweńca! 126,5 metra! Nikaido znowu bardzo dobrze! 123 metry! Bardzo słaby skok Kubackiego... 112 metrów... Przed nami Dawid Kubacki! Valto z odległością 118,5 metra. Finowie zdecydowanie wskakują na pozycje lidera. Kaimar Vagul z Estonii ląduje dużo bliżej niż w pierwszej serii. Zaledwie 95 metrów... Zaczynamy drugą serię! W kolejnej serii nie zobaczymy reprezentacji: Chin, Kazachstanu i Turcji. Ostatni skok w tej serii! 127,5 metra Krafta. Tak prezentuje się czołówka po drugich skokach: Słowenia Austria Japonia Niemcy Polska. Dobry skok Wellingera. 123 metry tyle co Paweł Wąsek, ale Niemcy nadal mają przewagę nad Polakami. Fatalny skok Stranda. Zaledwie 104 metry... Norwegowie na dalekiej dziesiątej pozycji! Niesamowicie czuje się na tym obiekcie Lanisek. Każdy ze skoków jest bardzo daleki. Anże Lanisek bardzo mocno! Riposta zdecydowana! 129,5 metra! Fenomenalny skok Kobayashiego! 128 metrów! Bardzo dobry skok Polaka! 123 metry przy niezbyt korzystnych warunkach atmosferycznych. Na belce już Wąsek! Na belce Frantz, a zaraz po nim Deschwanden i Wąsek! Dobry skok Aalto! 118 metrów w wykonaniu Fina. Po drugim skoku jest już kilka reprezentacji. Sytuacja się nie zmieniła w drugiej części tabeli. Francja na pierwszej pozycji po sześciu skokach, na drugim Estonia, natomiast na trzecim Włosi. Po pierwszej serii Polska na piątym miejscu, a tak prezentuje się najlepsza "3": Słowenia Austria Japonia. Austriacy na drugiej pozycji! Fettner poszybował na odległość 127 metrów. Norwegowie po tym skoku mogą stracić szansę na walkę o podium. Słaby skok Villumstada. Lovro Kos jeszcze dalej niż Nikaido! 125,5 metra. Słowenia na prowadzeniu! Długo Polacy nie byli na prowadzeniu. Ren Nikaido skacze bardzo dobrze i daleko. 125 metrów. Dawid Kubacki! Dobry występ Polaka! 118 metrów i biało-czerwoni są na fotelu lidera! Killian Peier wyprowadza Szwajcarów na prowadzenie. 120 metrów! Zmiana w czołówce, aktualnie na pozycji lidera są Finowie, którzy wyprzedzają Amerykanów i Francuzów. Estończyk nie doleciał do punktu K. 109,5 metra w wykonaniu Vagula. Po pięciu skokach najlepsi są Francuzi, Enzo Milesi poszybował na odległość 115,5 metra. Rozpoczynamy rywalizację duetów w Lahti! Witamy w relacji na żywo z konkursu duetów w Lahti. Początek rywalizacji zaplanowany jest na godzinę 16:30. Odśwież relację