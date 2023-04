Słynny komentator skoków przejdzie na emeryturę. Fani będą rozczarowani. Marek Rudziński mówi wprost

Marek Rudziński od wielu, wielu lat zajmuje się komentowaniem skoków narciarskich na antenie Eurosportu. Każdy fan tej zimowej dyscypliny kojarzy jego głos doskonale. Niestety, wielkimi krokami zbliża się koniec jego dziennikarskiej kariery. Komentator Eurosportu zdradził, kiedy chciałby powiedzieć pas i zrezygnować z dalszej etatowej pracy w roli dziennikarza. Marek Rudziński pojawił się w programie "Dwa fotele" na kanale Meczyki.pl na YouTube.

Marek Rudziński przejdzie na emeryturę. Dziennikarz zdradził termin

Marek Rudziński nie ukrywał, że planuje odejść na dziennikarską emeryturę po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Chciałby tam skomentować zawody lekkoatletyczne.

- Jak nie pojadę do Paryża, to będę je komentował z Warszawy. I na tym zakończę. Powiem pas, bo prawdopodobnie nie będę już miał ochoty komentować co tydzień 4-miesięczny sezon zimowy, który właśnie kończę - przyznał w obszernej rozmowie.

Nie wyklucza jednak sporadycznego pojawiania się w programach telewizyjnych w roli eksperta lub gościa. - Ale nie w sensie takiego cotygodniowego maratonu - od razu zaznaczył.

Kim jest Marek Rudziński?

Marek Rudziński przez kilkadziesiąt lat zawodowej kariery jeździł na najważniejsze imprezy świata. Dziennikarz Eurosportu relacjonował jedenaście Igrzysk Olimpijskich. Z mediami związany jest od ponad 40 lat. Pracował m.in. w Polskim Radiu czy Telewizji Polskiej.

