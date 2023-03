Smutna wiadomość dotarła do Adama Małysza nad ranem. Prezes PZN nie mógł z tym nic zrobić, zdradził szczegóły

Dorobek reprezentacji Polski już po pierwszym tygodniu rywalizacji wyglądał świetnie, a wszystko za sprawą złotego medalu Piotra Żyły. W konkursie skoczków na normalnej skoczni wszyscy Biało-Czerwoni spisali się znakomicie, ale był to jeden z niewielu pozytywnych momentów podczas MŚ w Planicy. Szczególnie negatywne emocje towarzyszyły występom skoczkiń, a apogeum złości miało miejsce po mikście, w którym Kinga Rajda i Nicole Konderla nie pomogły kolegom. To oni uratowali Polskę przed odpadnięciem w pierwszej serii i było widać, że zawodniczki nie czują się z tym dobrze. Po kilku dniach skoczkinie zakończyły MŚ konkursem na dużej skoczni, w którym dość niespodziewanie Rajda nawiązała do najlepszych występów. Zajęła 23. miejsce, po czym... ogłosiła zakończenie kariery. W ten sposób mocno skomplikowała plany Małysza, który już po występach na normalnej skoczni zapowiadał duże zmiany w kadrze kobiet.

Adam Małysz usłyszał smutną wiadomość nad ranem. Nie mógł z tym nic zrobić

Po decyzji Rajdy pozostało niewiele aktywnych skoczkiń. Liderką kadry jest Konderla, a w kadrze są jeszcze Paulina Cieślar i Anna Twardosz. W drugim szeregu znajdują się juniorki, których poziom nie jest na razie odpowiednio wysoki. Wobec tego pożegnanie jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii polskich skoków kobiet wygląda naprawdę źle i mocno komplikuje plan rozwoju tej dyscypliny. Małysz dowiedział się o tej przykrej decyzji w dniu ostatniego konkursu 22-latki, o czym opowiedział w rozmowie z Interią.

- Rano w dniu konkursu dostałem wiadomość e-mailem i SMS-em od Kingi Rajdy z podziękowaniami - powiedział. Przyznał też, że pierwotny plan na skoki kobiet w Polsce nie wypalił. - Chcieliśmy u kobiet powielić system z męskich skoków. To jednak nie zadziałało. Musimy chyba zaczerpnąć głębszej wiedzy od kogoś, kto już to robił i wdrażał to - stwierdził. Pewnym wzorem do naśladowania są dla niego Kanadyjki, które pomimo problemów z infrastrukturą mocno postawiły na skoki, a efektem jest m.in. złoty medal MŚ Alexandrii Loutitt.

- Kanadyjki jednak nie trenują u siebie, a w Słowenii. Tu jest ich drugi dom, ale one się bardzo poświęciły skokom narciarskim. I tego mi czasami brakuje u naszych dziewczyn. Nie słyszałem, że chcą poświęcić wszystko, by osiągnąć sukces. Częściej za to docierało do mnie, że jeśli nie zapewni się im pewnych rzeczy, to one skończą. To tak nie może działać - zakończył prezes PZN.

