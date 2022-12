Stefan Horngacher może pogrążyć się w smutku. Wytknięto mu przeszłość w Polsce, fakty nie zostawiają złudzeń

Pierwsza część Pucharu Świata jest już przeszłością. Najlepsi skoczkowie świata mogą teraz skupić się na świętach Bożego Narodzenia, po których rozpoczną pierwszą ważną imprezę tego sezonu - Turniej Czterech Skoczni. Od wielu lat o triumfie rodaka w tym turnieju marzą niemieccy kibice, ale wydaje się, że podopieczni Stefana Horngachera nie będą w stanie nawiązać rywalizacji z czołówką. W ośmiu rozegranych zawodach tylko raz Niemiec stanął na podium - Karl Geiger w pierwszym konkursie w Titisee-Neustadt. W klasyfikacji generalnej PŚ 29-latek również jest liderem naszych zachodnich sąsiadów, ale zajmuje 7. miejsce ze stratą 456 punktów do prowadzącego Dawida Kubackiego. Polscy kibice w przeciwieństwie do niemieckich mają wiele powodów do zadowolenia, a Biało-Czerwoni pod wodzą Thomasa Thurnbichlera odżyli. Na tyle, że Austriak przeszedł już do historii.

Stefan Horngacher może pogrążyć się w smutku. Wytknięto mu pracę w Polsce

Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl już po sobotnim konkursie w Engelbergu przytoczył ciekawą statystykę. Okazuje się, że początek pracy Thurnbichlera w Polsce jest niewyobrażalnie dobry. 33-latek zdecydowanie pobił osiągnięcia poprzedników, także tych, którzy osiągali z reprezentacją Polski duże sukcesy - jak Horngacher i Michal Doleżal. Przed Thurnbichlerem najlepszy start z naszymi skoczkami zanotował właśnie obecny szkoleniowiec Niemców. Po siedmiu pierwszych konkursach zdobył z Polską 900 punktów, ale jego austriacki następca mógł pochwalić się 1102 punktami! Niczego nie zmienił drugi konkurs w Engelbergu, który minimalnie zmniejszył tę różnicę.

W niedzielę Polacy zaliczyli najgorszy występ tej zimy, ale i tak zdobyli do Pucharu Narodów 145 punktów za sprawą zwycięstwa Dawida Kubackiego oraz 5. miejsca Piotra Żyły. Ta dwójka nie zawodzi od początku sezonu i w każdym konkursie walczy o czołowe miejsca. Z kolei ósmy start pod wodzą Horngachera przypadł na inaugurację TCS 2016/17 i w Oberstdorfie polscy skoczkowie zdobyli wówczas 166 punktów. To oznacza, że Thurnbichler zdecydowanie przebił na początku pracy swojego wielkiego poprzednika, którego sukcesy w Polsce wciąż są wspominane. W poniższej galerii poznasz ukochaną 33-letniego trenera Biało-Czerwonych:

Dorobek punktowy reprezentacji 🇵🇱Polski w pierwszych siedmiu konkursach indywidualnych PŚ pod wodzą nowego trenera:Mikeska: 14Fijas: 84Tajner: 97Kuttin: 245Lepistoe: 299Kruczek: 57Horngacher: 900Dolezal: 590Thurnbichler: 1102 #Engelberg #skijumpingfamily @skijumpingpl— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) December 17, 2022