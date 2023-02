Stefan Horngacher wylał swoje żale w kierunku Polaków. Jego niemiecki pupilek mu przyklasnął, obrzydliwe słowa przed MŚ

Już w sobotę, 25 lutego, najlepsi skoczkowie świata powalczą o medale mistrzostw świata na skoczni normalnej. Zdecydowana większość reprezentacji zdecydowała się na spokojne treningi przed najważniejszą imprezą sezonu, a tylko Stefan Horngacher postanowił w najmocniejszym składzie wybrać się na Puchar Świata w Rasnovie. Niemcy zdominowali zmagania w Rumunii i zdobyli tam wiele punktów PŚ, ale można było się tego spodziewać. Andreas Wellinger był jedynym skoczkiem z czołowej "10", który pojawił się w Rasnovie i potwierdził to dwoma wygranymi. Wielu kibiców zdecydowanie bardziej zapamięta pierwsze punkty PŚ w karierze Rumuna Daniela Andreia Caciny czy Czecha Radka Rydla niż niemiecką dominację. Trudno powiedzieć, jak wyglądałyby zmagania w Rumunii w pełnej obsadzie, o brak której Niemcy mają sporo pretensji.

Stefan Horngacher wylał swoje żale w kierunku Polaków. Eisenbichler mu przyklasnął

Między innymi Thomas Thurnbichler postawił na spokojny trening w Zakopanem zamiast wyjazdu do Siedmiogrodu. Okazuje się, że rywalizacja w kadłubowej obsadzie zirytowała Horngachera i jego podopiecznych, którzy poza Zigą Jelarem nie mieli właściwie żadnego godnego rywala. Austriacki szkoleniowiec dosadnie wylał swoje żale po specyficznym weekendzie PŚ. - Nikt nie odważył się tu przyjechać przed mistrzostwami świata, tylko my to zrobiliśmy. Dobre doświadczenia mieliśmy tu już dwa lata temu - stwierdził Horngacher, cytowany przez heimatsport.de. - Chcielibyśmy większej konkurencji. Ale jest, jak jest. Podjęliśmy wyzwanie i wygraliśmy - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się Markus Eisenbichler, który w indywidualnym konkursie zajął 4. miejsce pomimo prowadzenia na półmetku. Ostatecznie dał się wyprzedzić m.in. Karlowi Geigerowi, przez co nie wziął udziału w zwycięskim dla Niemców konkursie duetów. On także miał spore zastrzeżenia do postawy rywali z innych krajów. - To dla nas dobre, mogliśmy zdobyć kilka punktów. Oczywiście, że chciałoby się rywalizować z najlepszymi. Ale jeśli was nie ma, nie możecie sprawdzić swojej formy. To tylko wasza wina - wypalił jeden z liderów niemieckiej reprezentacji, cytowany przez Sport.pl. Niemcy nie mają się jednak o co martwić, bo już w czwartek będą mieli pierwszą okazję na sprawdzenie się m.in. z Polakami na arenie MŚ w Planicy. Właśnie wtedy zaplanowano oficjalną serię treningową przed piątkowymi kwalifikacjami.

Sonda Czy Stefan Horngacher był dobrym trenerem reprezentacji Polski? Tak, odnieśliśmy masę sukcesów Nie, czołówka miała wyniki, ale upadło polskie zaplecze Nie mam zdania na ten temat