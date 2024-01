Stoch latał niesamowicie i nagle koniec. Zrobił to trzy lata temu, a potem...

Tuż za nim uplasował się Norweg Halvor Egner Granerud, a na trzecim miejscu był się Piotr Żyła.

W sezonie 2020/21 nadal obowiązywały jeszcze spore ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Polskiej kadrze skoczków to nie przeszkadzało. W 69. TCS Stoch wygrał z Karlem Geigerem (drugi w klasyfikacji) i Dawidem Kubacki (trzeci). Na piątym miejscu niemiecko-austriackiego cyklu uplasował się Piotr Żyła, a tuż za nim był Andrzej Stękała. Forma Polaków była imponująca. narciarskich dobrze spisała się w 69. Turnieju Czterech Skoczni, przegrywając ostatecznie z Kamilem Stochem.

ZOBACZ: Wykształcenie Thomasa Thurnbichlera robi ogromne wrażenie. Włożył w to wielki wysiłek, nie pozostawił nic przypadkowi

Po turnieju Stoch, i dwóch konkursowych wygranych, nie zszedł z najwyższego stopnia podium. W Titisee cieszył się 39 zwycięstwem występie w Pucharze Świata, co wyrównywało go w klasyfikacji zwycięzców z Adamem Małyszem. Przed skoczkiem z Zębu były zawody w Zakopanem. Wielu liczyło na to, że zwycięstwo nr 40 wydarzy się właśnie na Wielkiej Krokwi, ale tak się nie stało. Od tamtego momentu Kamil Stoch tylko cztery razy wskoczył na "pudło", ale nigdy nie na najwyższy jego stopień. Adrian Lozio podliczył, jak prezentował się Stoch w Pucharze Świata od momentu wygranej równo trzy lata temu (jeśli czytacie to 9 stycznia 2024...). Prezentuje się to nieźle, ale w tym sezonie Stoch notuje słabsze wyniki. Mocno pracuje, by wrócić na szczyt, a być może kolejne efekty tej pracy zobaczymy podczas PolSKIego Turnieju.

ZOBACZ: Polscy kibice nie wierzą w Stocha i spółkę. Liczby mówią wszystko, jest gorzej

Adam Małysz o złocie Piotra Żyły i zatrudnieniu Thomasa Thurnbichlera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Statystyki Kamila Stocha w Pucharze Świata po 39. wygranej:Konkursy: 70 (+3 razy brak awansu)Zwycięstwa: 0Podia: 4TOP10: 22 TOP5: 7Poza "30": 10Średnia miejsc: 17,45📸Eurosport #skijumpingfamily pic.twitter.com/3iFQeZLDbH— Adrian Lozio (@AdrianLozio) January 9, 2024