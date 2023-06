Świetne wiadomości dla naszych kibiców. Mecze Polaków w mistrzostwach świata tuż za naszą granicą

Gospodarzami MŚ’2024 hokejowej elity są Czesi, którzy zapraszają uczestników do Pragi i Ostrawy. Tę drugą miejscowość od polskiej granicy dzieli ledwie 25 kilometrów, a ze stolicy polskiego hokeja, Katowic (od dwóch lat tytuł dzierżą zawodnicy GKS-u) do Ostrava Areny autostradą dojechać można w niewiele ponad godzinę. Nic dziwnego, że rodzimi fani bardzo liczyli na przydział naszej reprezentacji właśnie do grupy ostrawskiej.

I tak się stało! Podczas turnieju planowanego w dniach 10-26 maja 2024, „Orły” w grupie A swe mecze rozgrywać będą tuż za granicą. Rywali będą mieć bardzo atrakcyjnych, wśród nich znalazły się aż trzy z czterech czołowych ekip tegorocznych mistrzostw świata: wicemistrzowie globu - Niemcy; brązowi medaliści – Łotysze oraz pokonani przez nich w „małym finale” Amerykanie. Prócz tych trzech ekip, podopieczni trenera Roberta Kalabera zagrają także ze Szwedami, Francuzami, Kazachami i Słowakami.

Dzięki obecności w ostrawskiej grupie reprezentacji Polski i Słowacji, gospodarze bardzo liczą na pobicie rekordu frekwencji z 2015 roku. Wówczas na czeskich lodowiskach zmagania najlepszych ekip zobaczyło na żywo ponad 740 tys. osób!

Już w lipcu 2023 wszyscy chętni rezerwować się będą mogli na stronie 2024.iihfworlds.com. Do połowy września zarejestrowane osoby będą mogły wskazać reprezentację oraz jej mecze, którymi są zainteresowane. Następnie odbędzie się losowanie 20 procent puli biletowej na turniej, a szczęśliwcy w tymże losowaniu będą mogli wcześniej nabyć wybrane wejściówki. Otwarta sprzedaż pozostałej części biletów rozpocznie się w październiku.

Organizatorzy szykują trzy pakiety dzienne (na trzy mecze rozgrywane danego dnia na lodowisku). Kosztować one mają – w zależności od miejsc na trybunach - od ok. 85 do 215 euro (I kat.), od ok. 65 do 190 EUR (II kat.) oraz od ok. 40 do 125 EUR (III kat.)

Podział na grupy

Grupa A (Ostrawa): Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja, Słowacja, Łotwa, Francja, Kazachstan, Polska.

Grupa B (Praga): Kanada, Finlandia, Szwajcaria, Czechy, Dania, Norwegia, Austria, Wielka Brytania.

