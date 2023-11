Szokująca decyzja trenera reprezentacji Polski w skokach! Pokłosie kłótni w kadrze? Nikt się tego nie spodziewał

Adam Małysz otrzymał osobiste pytanie. Wyjawił, co wydarzyło się po narodzinach córki, to dlatego nie miał więcej dzieci

Polscy kibice zupełnie inaczej wyobrażali sobie początek zimowego sezonu. Tygodniami odliczali dni do inauguracji Pucharu Świata, a spotkało ich ogromne rozczarowanie. W fińskiej Ruce punkty zdobyli tylko Dawid Kubacki i Piotr Żyła, jednak wyraźnie odstawali oni od czołówki. O mizernej formie kadry Thomasa Thurnbichlera najlepiej świadczy klasyfikacja Pucharu Narodów, w której Polska jest dopiero na 8. miejscu - m.in. za Finlandią i Szwajcarią. Sztab szkoleniowy i zawodnicy zachowują optymizm, a w poprawie formy mają pomóc m.in. sesje treningowe w Lillehammer. W najbliższy weekend okaże się, czy skoczkom udało się wykonać krok do przodu, ale nie tylko. W Norwegii odbędzie się też inauguracja PŚ kobiet, w której wezmą udział polskie skoczkinie. Trener Harald Rodlauer ogłosił jednak szokującą decyzję!

Trener reprezentacji Polski w skokach zszokował

Powołanie na pierwsze konkursy PŚ w tym sezonie otrzymały trzy zawodniczki - Anna Twardosz, Natalia Słowik i Pola Bełtowska. Dwie ostatnie to absolutne debiutantki, ale prawdziwym szokiem jest brak Nicole Konderli, która uchodziła za liderkę reprezentacji. Rodlauer nie skomentował jednak tej decyzji. - W ten weekend rusza Puchar Świata kobiet. Cieszymy się i liczymy na udany start. Jesteśmy naprawdę zadowoleni, za nami udane treningi w ostatnich tygodniach. Czekamy zatem na inaugurację. Nicole Konderla rozpocznie sezon w Pucharze Interkontynentalnym - powiedział w nagraniu dla PZN.

Kłótnia w reprezentacji Polski w skokach?

Portal "skokipolska" poinformował jednak, że "według zakulisowych informacji, powodem takiej decyzji szkoleniowca miały być rozbieżności w wizji treningów pomiędzy samą zawodniczką a sztabem szkoleniowym". Wieści te potwierdziło TVP Sport. Występ w "drugiej lidze" ma być dla Konderli czasem na przemyślenia, a rozpocznie się on za tydzień (8-9 grudnia) - także w Lillehammer. W PŚ kobiet będzie to wolny weekend przed powrotem do rywalizacji w Engelbergu. Najbliższe dni wyjaśnią, czy skoczkini z Bełchatowa wróci do głównej kadry.