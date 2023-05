Tak obecnie wygląda sytuacja w domu Dawida Kubackiego. Najnowsze wieści o stanie zdrowia Marty Kubackiej. Skoczek postanowił to zdradzić

W połowie marca kibice skoków narciarskich byli wstrząśnięci informacjami o stanie zdrowia Marty Kubackiej. Sytuacja była na tyle poważna, że Dawid Kubacki zrezygnował ze startów do końca sezonu i wrócił do Polski, aby być przy ukochanej. Skoczek nie ukrywał, że stan Marty jest bardzo poważny. Na szczęście lekarze stanęli na wysokości zadania i 14 kwietnia reprezentant Polski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Marta Kubacka opuściła szpital.

Dawid Kubacki o stanie zdrowia żony. Tak obecnie wygląda sytuacja w domu Kubackich

Kubacki przyznawał, że opuszczenie placówki to dopiero początek długiej drogi, jaką muszą przemierzyć. Marta Kubacka wymaga bowiem rehabilitacji i do pełni zdrowia będzie dochodziła powoli. Najważniejsze jednak, że z najświeższych słów skoczka wynika, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. - Powoli się ogarniamy. To na pewno nie jest superłatwe po tym wszystkim, co się działo, ale idzie ku dobremu i to jest najważniejsze. Powoli wracamy do normalności. Jeszcze nie w 100 proc., ale powolutku, małymi kroczkami - powiedział Kubacki w rozmowie z portalem skijumping.pl.

- Jesteśmy teraz wszyscy razem w domu, mamy jakieś drobne problemy, ale patrząc na to, co się działo, są naprawdę drobne. Rehabilitacja, fakt, że do niektórych rzeczy potrzebujemy pomocy, że może czasami będę musiał wyrwać się szybciej z obozu czy treningu, bo będę potrzebny w domu, to przy tym wszystkim są drobnostki - opowiedział skoczek. Kubacki nie ukrywał również, że cieszy się z powodu powrotu do ćwiczeń. - Fajne jest dla mnie to, że mogłem wrócić do trenowania, że tak szybko zaczęło to wracać na normalne tory, bo była świadomość, że może zajść konieczność, że do września nie będę mógł wznowić treningów - powiedział.