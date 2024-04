Taki naprawdę jest Piotr Żyła. Jeden z rywali wyjawił, co dzieje się podczas zawodów, dla wielu to może być zaskoczenie

Sensacyjne wieści o Kamilu Stochu. Informacja gruchnęła jak grom z jasnego nieba. To może być przełom

Jak Piotr Żyła zachowuje się wobec rywali?

Zakończony niedawno sezon 2023/24 w Pucharze Świata w skokach narciarskich był dla polskich skoków fatalny. Nawet najlepsi, czyli Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zawodzili i rzadko mogliśmy oglądać ich przed kamerami uśmiechniętymi. Nawet Żyła, który przecież słynie z tego, że niemal zawsze ma dobry humor, często był przybity. Mistrz świata na skoczni normalnej z Oberstdorfu i Planicy od lat dwa o to, aby w polskiej kadrze atmosfera na zawodach była odpowiednia. Teraz jednak jeden z rywali, Jewhen Marusiak, wyjawił, jak Piotr Żyła zachowuje się wobec swoich oponentów.

Jewhen Marusiak wyjawił prawdę o Piotrze Żyle

Ukrainiec udzielił niedawno wywiadu swojemu rodzimemu portalowi sport24.ua. Jednym z tematów rozmowy była właśnie atmosfera panująca między zawodnikami podczas konkursów Pucharu Świata. Jak się okazało, Piotr Żyła dba nie tylko o swoich kolegów, ale też o dobre samopoczucie rywali! – Jest bardzo dobry w rozładowywaniu atmosfery. Pamiętam, jak dużo się z nim śmiałem w końcówce sezonu. Czasami nawet nie rozumiesz, co on mówi, ale robi to tak emocjonalnie i tak dużo gestykuluje, że nie sposób się oprzeć – opowiedział Jewhen Marusiak.

Smutna rzeczywistość ukraińskich skoczków

Rozmowa miała także mniej przyjemne wątki. Ukraina wciąż broni się przed krwawą inwazją Rosji, ale Marusiak stara się nie skupiać na tym podczas startów. – Duży wpływ na mnie miały wiadomości o ostrzałach, niszczeniu domów i poszukiwaniu dzieci pod gruzami. Te filmy doprowadzały mnie do rozpaczy. Nie pamiętam nawet nic pozytywnego. Dlatego staram się nie wchodzić na media społecznościowe podczas samych zawodów – zdradził ukraiński zawodnik.