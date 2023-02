Skoki narciarskie: Co to konkurs duetów? Duety Lake Placid 11.02.2023 ZASADY, ILE RUND, ILE DRUŻYN?

Od początku sezonu 2022/23 Pucharu Świata polscy skoczkowie, na czele z Dawidem Kubackim pokazują, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i notują kolejne bardzo dobre występy. To znalazło potwierdzenie również podczas historycznego, pierwszego konkursu duetów w Lake Placid, gdzie najlepsi po trzech seriach okazali się Piotr Żyła i Dawid Kubacki. To mogło szczególnie ucieszyć polskich fanów, bowiem w ostatnich konkursach Dawid Kubacki ocierał się jedynie o podium i narzekał, że musi jeszcze poprawić swoje skoki. Tym razem było inaczej.

Dawid Kubacki walnął prosto z mostu po udanych skokach w Lake Placid! Te słowa polskiego skoczka ucieszą jego fanów

Duet Żyła - Kubacki nie dał żadnych szans rywalom podczas pierwszego konkursu duetów w Lake Placid dzięki dalekim, a przede wszystkim równym skokom, na co po zakończonych zmaganiach zwrócił uwagę również sam wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dawid Kubacki po kilku mniej udanych konkursach wreszcie mógł powiedzieć, że zagrało niemalże wszystko.

Takich słów Dawida Kubackiego już dawno nie było! Walnął do kamery prosto z mostu, nie zostawił żadnych złudzeń

- Zwycięstwo jest dopiero po ostatnim skoku. Tu się walczy i nie kalkuluje, ale do tego skoku można było podejść ze spokojem, bo wcześniej skakaliśmy równo. To największy plus. To na pewno da nam "kopa" przed kolejnymi startami - powiedział przed kamerą stacji "TVN" po zwycięstwie w konkursie duetów w Lake Placid Kubacki, ciesząc się z tego, co osiągnął razem z Piotrem Żyłą.