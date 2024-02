Takie relacje łączą Izabelę Małysz z córką. Już nic nie dało się ukryć. Obrazki, które ujawniają całą prawdę

Co za słowa!

Adam Małysz ma wielki apel! Nie zamierza tego ukrywać, mówi co jest do zmiany!

Raczej nie będzie przesadą stwierdzenie, że na początku XXI wieku Adam Małysz był najpopularniejszym Polakiem i bił wszelkie rekordy, jeśli chodzi o zainteresowanie jego osobą. Sukcesy "Orła z Wisły" były spektakularne, a jego występy oglądały dziesiątki milionów widzów. Rzecz jasna popularność zawodnika przekładała się również na jego najbliższych. Izabela Małysz i Karolina Małysz cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony kibiców. Ale obie panie dotychczas wolały pozostawać w cieniu.

Prawda o relacjach Izabeli Małysz z córką

Nie jest również tajemnicą, że gdy Adam Małysz wyjeżdżał na zawody, córką zajmowała się właśnie jego żona. Niegdyś Izabela Małysz wyznała, że moment, gdy Karolina opuściła dom ze względu na wyjazd na studia, był dla niej trudny. - Na początku wydawało mi się, że to będzie bezbolesne, wszystko przejdę naturalnie, ale jednak bardzo mi jej brakuje - powiedziała Małysz w programie "Dzień Dobry TVN".

I już to dawało jasny sygnał, że Izabela Małysz z córką ma świetne relacje, a potwierdza się to po ostatnich zdjęciach na Instastories ukochanej prezesa PZN. Partnerka legendy skoków wybrała się wraz z córką na wycieczkę do Drezna, jednego z piękniejszych miast w Niemczech. Panie pochwaliły się wspólnymi chwilami oraz wspólnymi zdjęciami. Trudno ukryć po takich fotografiach, że u Małysz panuje bardzo rodzinna atmosfera.

