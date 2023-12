Tego kibice nie chcieli usłyszeć o Kamilu Stochu. Trener wyłożył brutalną prawdę. Nadzieja może powoli umierać

Początek Pucharu Świata w sezonie 2023/24 jest niebywale trudny dla polskich skoczków. Ci notują jeden z najgorszych startów od lat i dotychczas byli jedynie tłem dla zawodników, którzy walczyli o zwycięstwa w poszczególnych konkursach. Na razie nie ma zbyt wiele powodów do optymizmu i niebywale trudno wyrokować, kiedy biało-czerwoni wrócą do formy i czy w ogóle się to wydarzy. Pewne jest jedno, Thomas Thurnbichler przed zawodami w Klingenthal zdecydował się na roszady w składzie reprezentacji.

Thomas Thurnbichler bez litości. Kamil Stoch musi przełknąć gorzką pigułkę, klamka zapadła

W najbliższy weekend nie zobaczymy Kamila Stocha, którego w zespole zastąpił Andrzej Stękała. Trzykrotny mistrz olimpijski będzie przygotowywał się poza Pucharem Świata. Sugestię, co powinien zrobić Stoch dał Kazimierz Długopolski. - Od zawsze formę i błędy poprawia się na mniejszych skoczniach - powiedział doświadczony polski trener w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Długopolski ma jednak poważne wątpliwości, czy Stochowi uda się wrócić do formy. - Problem jest taki, że Kamil prezentuje słabszą formę od dawna. To się nie stało nagle dwa tygodnie temu. Latem również nie było najlepiej. To właśnie tym trzeba martwić się najbardziej, dlatego bardzo trudno będzie wyjść z tego dołka - ocenił szkoleniowiec. Zaznaczył również, że dobrze by było, aby Stoch wrócił dopiero na Turniej Czterech Skoczni.