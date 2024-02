Tego rekordu prędko nikt nie pobije. Noriaki Kasai spełni marzenia kibiców

W sobotę będzie miał 51 lat, 8 miesięcy i 11 dni. Będzie najstarszym zawodnikiem, który wystąpi w zawodach najwyższej rangi. Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył... 9 grudnia 1989, zajmując 9. miejsce w Lake Placid. Sobotnie zawody na olimpijskiej skoczni będą jego 570.

Dla Kasaiego będzie to powrót do Pucharu Świata po długiej przerwie. Ostatni raz startował w zawodach w sezonie 2019/20, kiedy to przed własną publicznością zajął 33. miejsce. Ostatni raz punkty w klasyfikacji generalnej zdobył w Planicy (sezon 2018/19). Japończyk wystartował również w zawodach w Sapporo zeszłej zimy, ale nie udało mu się zakwalifikować do konkursu głównego. Do wywalczenia awansu do pierwszej serii zabrakło zaledwie 0,4 punktu.

Trzykrotny medalista olimpijski stanie przed szansą, by zostać najstarszych skoczkiem w historii, który zdobędzie punkty Pucharu Świata. Dotychczasowy rekord, również należący do Kassaiego, wynosi 47 lat i 192 dni.

