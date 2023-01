Ten film ze skoczni w Innsbrucku mrozi krew w żyłach! Pokazali, co tak naprawdę widzą skoczkowie podczas lotu, wielu poczuje strach

Trwający właśnie Turniej Czterech Skoczni wchodzi w decydującą fazę – za nami połowa rywalizacji i jeśli w Insbrucku Halvor Egner Granerud wygra i utrzyma przewagę niemal 27 punktów nad Dawidem Kubackim, to niemal na pewno sięgnie po Złotego Orła, bo trudno będzie mu zgubić tyle punktów w ostatnim konkursie w Bischofshofen. Zawody jeszcze się jednak nie odbyły, a do tej pory Norweg na Bergisel nie radził sobie najlepiej. Podobnie było choćby w kwalifikacjach, gdzie Granerud zajął dopiero 13. miejsce, a Kubacki wygrał wyprzedzając Kamila Stocha i Anze Laniska. Jeśli podobnie potoczyłby się konkurs to lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odrobiłby straty do rywala! Wielu fanów zastanawia się, co czują skoczkowie w trakcie lotu i choć ciężko, by mogli tego doświadczyć bez długiego treningu, który pozwoliłby im nie zrobić sobie krzywdy na skoczni, to mogą przynajmniej zobaczyć skok z perspektywy skoczka. I właśnie na skoczni w Innsbrucku nagrano jeden z filmów pokazujących, jak wygląda skok oczami zawodnika.

Słynny skoczek oddał skok z kamerą na kasku. Widok może przerażać

Wideo z nagraniem podzieliła się stacja Eurosport. Na skoczni w Bergisel w Innsbrucku postanowiono nagrać, jak wygląda skok z perspektywy zawodnika. Na kasku słynnego austriackiego skoczka, Martina Kocha, umieszczono kamerę, która wszystko uchwyciła.

Uwagę zwraca z pewnością prędkość, z jaką skoczkowie zbliżają się do progu oraz wysokość na jakiej lecą. Pamiętajmy, że punkt konstrukcyjny skoczni Bergisel to 120. metr, a są przecież skocznie mamucie, gdzie można odlecieć na ponad 240 metrów! Nagranie robi z pewnością duże wrażenie i fani mogą przekonać się, że dyscyplina ta nie jest dla każdego.

POV: skok na Bergisel 👀Zaprasza Martin Koch 🤗👉 Transmisja z kwalifikacji do konkursu #TCS w Innsbrucku trwa w Eurosporcie 1#skijumpingfamily #Innsbruck pic.twitter.com/nljrJaKmhZ— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) January 3, 2023