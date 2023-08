Pogoda w Polsce pomimo trwającego lata nie rozpieszcza, więc trudno wyobrazić sobie udany wypoczynek w naszym kraju, kiedy porywisty wiatr i padający deszcz torpeduje nawet Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Po tym, jak Piotr Żyła oraz jego koledzy zakończyli niedawne zmagania w Szczyrku, na profilu Marceliny Ziętek na Instagramie zaczęły pojawiać się kolejne zdjęcia i relacje z wakacji, na które wybrała się ukochana Piotra Żyły. Wiele osób mogło więc zacząć się zastanawiać, czy Ziętek wybrała się tam z polskim skoczkiem i poniekąd sama zainteresowana przyniosła odpowiedź na to pytanie.

Partnerka Piotra Żyły nie ukryła tego na kolejnym zdjęciu z wakacji. Jeden szczegół wszystko zdradził

Zaledwie chwilę po zakończeniu zmagań podczas Letniego Grand Prix w Szczyrku, Marcelina Ziętek opublikowała pierwsze zdjęcie z wakacji, przy którym zamieściła opis "Gorąca Italia pozdrawia". Od tamtej pory na profilu ukochanej Piotra Żyły zaczęły pojawiać się kolejne fotografie, na których występowała ona jednak sama. Stąd wiele osób mogło zadawać sobie pytanie, czy polski skoczek również wybrał się do Włoch. I wszystko wskazuje na to, że tak.

Ten szczegół zdradził Marcelinę Ziętek! Ukochana Piotra Żyły opublikowała zdjęcie z wakacji i... tego nie ukryła

Na jednym ze zdjęć, które pojawiło się na Instagram Stories Marceliny Ziętek widać bowiem ciało aktorki znanej z roli w serialu "19+" oraz kawałek ręki, która bez dwóch zdań nie należy do niej. Wyraźnie owłosiona kończyna sugeruje, że jest to męska ręka, a więc musi należeć ona do Piotra Żyły. Dodatkowo kończyna ta znajduje się na brzuchu Marceliny Ziętek, co tym bardziej sugeruje, że to właśnie polski skoczek odpoczywa z nią w słonecznej Italii.

Dawid Kubacki złotym medalistą Igrzysk Europejskich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Kto wygrałby walkę Peszko - Żyła? Sławomir Peszko Piotr Żyła