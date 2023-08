Piotr Żyła zadziwił wszystkich kibiców w Szczyrku! Wyszedł na podium kompletnie boso, mamy zdjęcie!

Piotr Żyła ma za sobą bardzo udaną niedzielę! W niedzielnym konkursie w Szczyrku rozgrywanym w ramach Letniego Grand Prix Polak był najlepszy. Mimo ciężkich warunków, nasz sportowiec błysnął dobrą dyspozycją i dość niespodziewanie na podium pojawił się całkowcie bez butów. Jak widać dobry humor sportowca nie jest w stanie omijać!

Piotr Żyła boso na podium w Szczyrku. Ciekawe zachowanie naszego reprezentanta

Piotr Żyła wielokrotnie zadziwiał fanów skoków narciarskich swoimi humorystycznymi zachowaniami i wypowiedziami, jednak nigdy w trakcie swojej kariery nie zdecydował się na to, co zrobił po wygranej w Szczyrku. Polak na ceremonię wyszedł kompletnie bez butów i dla wielu mógł być to widok conajmniej zadziwiający. Nie jest pewne co skłoniło sportowca do takiego zachowania, jednak możliwe, że jest to spowodowane jego wielkim poczuciem humoru, bo i sama kadra skoczków ma się z czego cieszyć! W trakcie sobotnich zawodów Zniszczoł i Żyła byli na podium zawodów letniego Grand Prix, a w niedzielę ukochany Marceliny Ziętek był najlepszy, co dobrze wróży przed sezonem.