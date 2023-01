Thomas Thurnbichler kompletnie zaskoczył polskich skoczków. Dostali przedziwne zadanie, ale mieli niezły ubaw!

Ewa Bilan-Stoch wyznała sekret swojego męża. Musiał o to prosić, po wszystkim dostał potężną nagrodę

Dzięki świetnej dyspozycji Dawida Kubackiego, bardzo dobrej Piotra Żyły i solidnych występów Kamila Stocha oraz Pawła Wąska polscy kibice mogą powoli zapomnieć o fatalnym, poprzednim sezonie. Choć ten się jeszcze nie skończył, to istnieje duża szansa, że będzie dla Polaków sporym sukcesem. I nie będzie tutaj obojętna postać nowego trenera, Thomasa Thurnbichlera. Austriak wprowadził wiele innowacji i przyczynił się także do wspomnianej eksplozji formy Dawida Kubackiego, który jest obecnie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niektóre treningi Thurnbichlera są jednak kompletnie zaskakujące!

Thurnbichler kazał skoczkom zbudować... most!

Austriacki szkoleniowiec już nie raz pokazał, że potrafi zorganizować swoim podopiecznym nietypowe zajęcia. Thurnbichler stawia nie tylko na rozwój fizyczny, ale także mentalny swoich zawodników i tym razem padło na intelektualną zagadkę, którą zawodnicy musieli rozwikłać, będąc podzielonymi na dwie grupy.

Na nagraniu udostępnionym przez oficjalny profil Polskiego Związku Narciarskiego na Instagramie widzimy, jak zawodnicy muszą zbudować... most z gazet, łączący dwa krzesła. Sprawę utrudniał fakt, że most musiał być na tyle wytrzymywały, by utrzymać choćby buty skoczków, a wygrywała ta grupa, której konstrukcja wytrzymała większe obciążenie.

– Po Jajecznej Sadze czas na Wielkie Konstrukcje ? Sprawdźcie jak Wojciech Szczęsny, Iga Świątek i Krzysztof Ibisz pomogli Kamilowi Stochowi, Dawidowi Kubackiemu, Piotrowi Żyle i Pawłowi Wąskowi w budowie mostu – czytamy na profilu PZN na Instagramie.