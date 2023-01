Thomas Thurnbichler naraził się dyrektorowi Pucharu Świata! Został ukarany za swoje zachowanie, pojechał po bandzie

Przyjście Thurnbichlera do reprezentacji Polski wywołało sporą dyskusję. Zastanawiano się, czy austriacki trener, który jest młodszy od Piotra Żyły i Kamila Stocha, zyska autorytet liderów polskiej kadry. Na szczęście szybko okazało się, że były asystent Andreasa Widhoelzla odnalazł wspólny język z najlepszymi polskimi skoczkami, a ci zaczęli skakać pod jego wodzą po prostu wspaniale. Do tego 33-latek jest niezwykle otwarty i pozwala na bliski kontakt ze swoimi podopiecznymi, w przeciwieństwie do np. Stefana Horngachera. Charakter Thurnbichlera sprawił, że błyskawicznie skradł serca polskich kibiców, ale najbardziej zagorzali fani skoków wiedzieli o jego temperamencie od wielu lat.

Thomas Thurnbichler naraził się dyrektorowi Pucharu Świata! Pojechał po bandzie

Zanim Tyrolczyk z Innsbrucka został uznanym trenerem, był utalentowanym skoczkiem. Już w wieku 13 lat otrzymał szansę skakania na jednej z aren Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Szalony nastolatek był wówczas przedskoczkiem i na zawsze przeszedł do historii skoków. W 2003 r. wykonał "podwójny skok" ku uciesze kibiców. Jego szalony wyczyn spotkał się z radością kibiców, ale sędziowie na czele z legendarnym Walterem Hoferem zdenerwowali się na Thurnbichlera, co ten wspomniał po latach w rozmowie ze Skijumping.pl.

Obecny trener polskich skoczków wpadł na ten pomysł po namowie Ernsta Wimmera, trenera przedskoczków w Bischofshofen. Najpierw spróbował tego w oficjalnym treningu, a po udanej próbie "skoku z buli" otrzymał szansę zaprezentowania się tuż przed zawodnikami. - Wtedy wykonałem podwójny skok i wszyscy byli naprawdę podekscytowani. To była najbardziej szalona rzecz podczas mojej kariery - przyznał po 20 latach Thurnbichler. Jednak ówczesny dyrektor Pucharu Świata, Walter Hofer, nie był zadowolony wraz ze swoimi asystentami.

Thurnbichler został ukarany przez dyrektora PŚ za swoje zachowanie

- Nie byli zadowoleni, ponieważ to było niebezpieczne. Na narty nagle zadziałały duże siły, od spodu nart natychmiastowo dostało się sporo powietrza, a do tego falowałem w locie. Postanowiono, że nie zostanę już dopuszczony do skakania <śmiech>... - opowiedział Austriak. Nie zniszczyło mu to jednak radości po szalonym wyczynie, którym zachwycił kibiców zgromadzonych pod skocznią im. Paula Ausserleitnera.

