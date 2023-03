Thomas Thurnbichler nie krył złości ws. Piotra Żyły. FIS znów zalazł za skórę Polakom

Dawid Kubacki pod lupą. Dokładnie przyjrzeli się liderowi polskich skoczków, powinien sobie to wziąć do serca

Walka Piotra Żyły o złoty medal przyniosła niezwykle dużo emocji. Polak, który bronił mistrzostwa sprzed dwóch lat, po pierwszej serii był na 13. miejscu i wydawało się, że o medale będzie mu trudno walczyć. W drugiej serii skoczył jednak fenomenalnie, pobił rekord skoczni próbą na 105 metrów i ostatecznie okazało się, że to wystarczyło nie tylko do medalu, ale też i do złota! Swój medal „Wiewiór” miał odebrać w niedzielę, ale organizatorzy przełożyli ceremonię na... środę wieczór! To bardzo nie spodobało się Thomasowi Thurnibchlerowi.

Thurnbichler nie gryzł się w język. Niepokojące słowa

Thomas Thurnbichler w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że przed czwartkowymi kwalifikacjami do konkursu na skoczni dużej Piotr Żyła nie czuje się najlepiej. – Nie czuje się w pełni dobrze, nie na sto procent. Musimy to omówić i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej robić – przekazał Austriak. Niestety, sytuacji raczej nie poprawi fakt, że po środowych treningach Polacy udadzą się z powrotem do Austrii (tam mają bazę), a potem... Piotr Żyła będzie musiał wrócić do Słowenii.

Chodzi oczywiście o ceremonię wręczenia medali za konkurs na skoczni normalnej, która została wyznaczona na ok. godzinę 22:00. – To nie problem tego, czy zdążymy, czy nie. O to się nie martwcie. Ale muszę to wspomnieć także wam: mówiłem Sandro Pertile o tym, że to dla nas bardzo późno. Zwłaszcza ze względu na to, że nocujemy w Austrii. Ceremonia medalowa o 22 w Słowenii to na pewno nie jest dla nas idealna sytuacja. Na szczęście kwalifikacje jutro też są dość późno, wieczorem, więc poradzimy sobie z tym – mówił poirytowany szkoleniowiec Polaków.