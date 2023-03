Thomas Thurnbichler nie mógł przejść obojętnie obok Kamila Stocha. Przeprowadził z nim poważną rozmowę, emocje aż buzowały

Granerud rozmawiał z dziennikarzami i zaatakował go trener Słoweńców. "Zawsze mi to robi..."

Stoch jako jedyny z trójki liderów reprezentacji Polski opuści Planicę bez medalu. Żyła obronił mistrzostwo świata na normalnej skoczni, a Kubacki wywalczył brąz na większym obiekcie. Trzykrotny mistrz olimpijski również liczył się w walce o medale, jednak na skoczni K95 zabrakło mu nieco ponad punktu, a na K125 był czwarty. Wszystko wskazywało na to, że nastroje poprawi mu kończąca MŚ drużynówka, ale ta niespodziewanie skończyła się dla Polski miejscem tuż za podium. Sam trener zapowiadał przed zawodami, że celuje w złoto, a podobnie bojowy nastrój prezentował właśnie Stoch. Ostatecznie genialne skoki rywali i nieco słabsze m.in. Żyły doprowadziły do najgorszego możliwego scenariusza, który mocno odbił się na "Rakiecie z Zębu". Po zakończeniu konkursu drużynowego 35-latek był wyraźnie przybity i walczył z emocjami, co nie umknęło Thurnbichlerowi.

Thomas Thurnbichler nie mógł przejść obojętnie obok Stocha. Poważna rozmowa

Austriak z pewnością na długo zapamięta debiutanckie MŚ w roli trenera i starał się przekazać dobrą energię smutnemu Stochowi. To nie było łatwe, bo sam był rozczarowany 4. miejscem drużyny i doskonale rozumiał ból skoczka. Wszystko działo się bardzo szybko, a szczegóły rozmowy Thurnbichlera z 39-krotnym zwycięzcą zawodów PŚ wyszły na jaw w rozmowie szkoleniowca z TVP Sport.

- W końcu jednak musisz dzisiaj pójść do szatni. Wchodzisz i widzisz Kamila, który nie zdobył tutaj nic w Planicy. To jest... To na pewno bardzo trudne. Ogromny ciężar dla trenera, by powiedzieć cokolwiek - zaczął Thurnbichler. Można sobie wyobrazić, jak trudno było wybrać odpowiednie słowa, ale wydaje się, że 33-latek wybrnął w najlepszym możliwym stylu.

- Właśnie rozmawiałem z Kamilem, zaledwie 5 minut wcześniej przed tym wywiadem i na pewno jest on rozczarowany. Podszedłem i powiedziałem: hej Kamil zrobiłeś wszystko, co było możliwe. Oddałeś niesamowite skoki. Kiedy spojrzymy wstecz, jak skakałeś trzy tygodnie temu, w porównaniu do teraz... To pokazuje tylko, że jesteś absolutnym mistrzem. Znając Cię i twoje emocje. Jestem pewien, że będziesz miał świetny koniec sezonu. Kiedy spojrzymy, jak skakał przed mistrzostwami, a jak teraz... To niesamowite, co on tu pokazał - wyznał Austriak. Docenił powrót Stocha do wysokiej formy po trudnym czasie, a 6. i 4. miejsce MŚ to bez wątpienia świetne wyniki, choć zabrakło wisienki na torcie w postaci jakiegokolwiek medalu i zrozumiały jest niedosyt skoczka. W galerii poniżej poznasz Jessicę, ukochaną Thomasa Thurnbichlera:

Sonda Czy Kamil Stoch wygra po raz 40. w tym sezonie Pucharu Świata? Tak! Nie Trudno powiedzieć